ایران وایر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت شماری از افراد مرتبط با دانشگاه آنلاین «ایران آکادمیا» خبر داد.

صدا و سیما، سه‌شنبه شب ۲۰ آبان، در گزارشی با طرح اتهاماتی علیه دانشگاه آنلاین «ایران آکادمیا» مستقر در هلند، اعلام کرد شماری از افراد مرتبط با این مرکز آموزشی بازداشت شده‌اند.

در این گزارش، ایران آکادمیا به اجرای آنچه «پروژه براندازی نرم» توصیف شد، متهم گردید. تلویزیون دولتی ایران با پخش تصاویری از برخی فعالان سیاسی و مدنی مقیم خارج از کشور، مدعی شد که این افراد با تدریس در این دانشگاه «در راستای خواسته‌های آمریکا و اسراییل برای تسلیم ایران» فعالیت می‌کنند.

بر اساس ادعای مطرح‌شده در این گزارش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران «حدود ۴۰۰ نفر از اعضای اصلی ایران آکادمیا را در داخل و خارج از کشور شناسایی و تعدادی از آنان را بازداشت کرده است».

با این حال، جزییات بیشتری درباره شمار بازداشت‌شدگان، هویت آنان یا اتهامات دقیقشان اعلام نشده است.

ایران آکادمیا در سال ۲۰۱۲ در هلند تاسیس شد و به عنوان یک دانشگاه آنلاین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، آموزش‌های تحصیلات تکمیلی از راه دور و رایگان ارائه می‌دهد.