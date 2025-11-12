Wednesday, Nov 12, 2025

صفحه نخست » بازداشت شماری از افراد مرتبط با دانشگاه آنلاین «ایران آکادمیا» مستقر در هلند

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgایران وایر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت شماری از افراد مرتبط با دانشگاه آنلاین «ایران آکادمیا» خبر داد.

صدا و سیما، سه‌شنبه شب ۲۰ آبان، در گزارشی با طرح اتهاماتی علیه دانشگاه آنلاین «ایران آکادمیا» مستقر در هلند، اعلام کرد شماری از افراد مرتبط با این مرکز آموزشی بازداشت شده‌اند.

در این گزارش، ایران آکادمیا به اجرای آنچه «پروژه براندازی نرم» توصیف شد، متهم گردید. تلویزیون دولتی ایران با پخش تصاویری از برخی فعالان سیاسی و مدنی مقیم خارج از کشور، مدعی شد که این افراد با تدریس در این دانشگاه «در راستای خواسته‌های آمریکا و اسراییل برای تسلیم ایران» فعالیت می‌کنند.

بر اساس ادعای مطرح‌شده در این گزارش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران «حدود ۴۰۰ نفر از اعضای اصلی ایران آکادمیا را در داخل و خارج از کشور شناسایی و تعدادی از آنان را بازداشت کرده است».

با این حال، جزییات بیشتری درباره شمار بازداشت‌شدگان، هویت آنان یا اتهامات دقیقشان اعلام نشده است.

ایران آکادمیا در سال ۲۰۱۲ در هلند تاسیس شد و به عنوان یک دانشگاه آنلاین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، آموزش‌های تحصیلات تکمیلی از راه دور و رایگان ارائه می‌دهد.

مطلب قبلی...
roostayee.jpg
چرا خوزستان عزادار جوان ۲۰ ساله عرب اهوازی نمی شود؟!
مطلب بعدی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
نگرانی از بروز اعتراض مردمی + شهردار استعفا داد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar12.jpg
اولین تصویر از پسر قذافی پس از آزادی از زندان
daily12-1.jpg
تصاویر جدید و متفاوت از گوگوش
one17-1.jpg
تصاویر دیده نشده از سفر صدام به مشهد و زیارت حرم امام رضا
daily12.jpg
همایون ارشادی بازیگری که تا یک قدمی اسکار رفت
oholic12-1.jpg
تمرکز ندارید؟ به این دلیل است
goftar26.jpg
حضور حسن خمینی و پسرش در منزل سردار سلامی یکی از اهداف اسراییل در جنگ ۱۲ روزه
daily11-1.jpg
رنگ منحصر به هر کشور چیست؛ کدام رنگ به نام ایران است؟
daily11.jpg
استقبال کم نظیر از احمد الشرع در کاخ سفید

از سایت های دیگر

رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند
کاریکاتور: به لطف سگ‌ها نماز جمعه خامنه‌ای در امنیت برگزار شد
افشای جنجال تصاویر همسران مقام‌های طالبان
ترتیب تولد فرزندان چگونه شخصیت آنها را شکل می‌دهد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
onenews7-1.jpg
بازیگران زنی که با کلاه‌گیس در تلویزیون دیده شدند
oholic11-1.jpg
زیباترین خانه‌های تهران که خریدنش آرزوی خیلی‌هاست

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy