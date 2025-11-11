پیداشدن ۷۴ پیکر مجهول‌الهویه در بستر خشک سد کرج



کیهان لندن - روزنامه «پیام سپیدار» (روزنامه استانی البرز) یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ گزارش داد «از زمان آغاز روند خشک شدن سد تا شهریور۱۴۰۴ دستکم ۷۴ پیکر مجهول الهویه در بستر این سد کشف شده است پیکرهایی که عمدتا با دست و پای بسته و در پوشش‌های همچون پلاستیک، فرش و یا موکت در این سد رها شده بودند که تاکنون مقام‌های قضایی و امنیتی درباره هویت و علل مرگ انها اطلاع رسانی نکرده‌اند.»

این بخش از خبر در نسخه وب این روزنامه حذف شد اما چند وبسایت دیگر از جمله «رویداد ۲۴» آن را پوشش دادند.

ایران وایر - شرکت آب منطقه‌ای البرز پیدا شدن پیکر ۷۴ نفر در سد کرج را تکذیب کرد. در بیانیه روابط عمومی این شرکت آمده است که خبر منتشر شده با عنوان «با خشک شدن سد کرج تاکنون پیکر ۷۴ نفر پیدا شده است» کاملا کذب، غیرمستند و فاقد هرگونه مبنای فنی و میدانی است.

شماری از رسانه‌های مجازی این خبر را به نقل از روزنامه پیام سپیدار منتشر کردند. اما مهدی جعفری، مدیر مسوول پیام سپیدار، در گفت‌وگو با فارس این خبر را از اساس نادرست خواند و اعلام کرد علیه رسانه‌هایی که خبر را به نام پیام سپیدار منتشر کرده‌اند، شکایت خواهد کرد.

قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، انتشار این شایعه را هدفمند و ساختگی توصیف کرد و گفت: «هیچ جسدی در سد کرج کشف نشده و ادعای مربوط به پایین رفتن سطح آب و آشکار شدن جسدها کاملاً کذب است.» وی تاکید کرد که عاملان انتشار این خبر به مراجع قضایی معرفی خواهند شد تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.

شرکت آب منطقه‌ای البرز نیز اعلام کرد بررسی‌های کارشناسان فنی و نیروهای مستقر در سد امیرکبیر نشان می‌دهد هیچ موردی از کشف پیکر افراد مشاهده یا گزارش نشده است و انتشار چنین مطالبی بدون استعلام از مراجع رسمی، موجب تشویش اذهان عمومی و آسیب به اعتماد مردم نسبت به رسانه‌ها می‌شود.

بر اساس اطلاعیه قوه قضاییه، دادستانی کرج پرونده قضایی در خصوص انتشار این خبر «دروغ و جعلی» تشکیل داده است.