ایران وایر - طبق اطلاع ایران‌وایر، شاهو صفری، یکی از نیروهای آتش‌نشانی شهرداری سنندج، صبح روز چهارشنبه ۲۱ آبان، مقابل ساختمان این سازمان دست به خودسوزی زده است.

شاهو صفری، شهروند ۳۴ ساله و پدر دو کودک، از نیروهای قراردادی شهرداری سنندج بود که حدود چهار سال در سازمان آتش‌نشانی این شهر با قرارداد موقت مشغول به کار بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر، او در اعتراض به پرداخت‌نشدن چهار ماه حقوق و مزایا مقابل ساختمان آتش‌نشانی سنندج اقدام به خودسوزی کرد.

صفری پس از این اقدام دچار حدود ۳۰ درصد سوختگی از ناحیه دست، سینه، گردن و شانه‌ها شده و هم‌اکنون در بخش سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستان کوثر تحت درمان است. به گفته منابع آگاه، او به دستگاه تنفس مصنوعی متصل است و وضعیت عمومی‌اش وخیم گزارش شده است.

خانواده و همکاران این آتش‌نشان می‌گویند بارها موضوع تاخیر در پرداخت دستمزدها را پیگیری کرده بودند اما هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند. اکنون پدر دو کودک در بخش مراقبت‌های ویژه در جدال با مرگ است؛ در شهری که به گفته کارگران، بسیاری از نیروهای خدماتی از بی‌ثباتی شغلی و حقوق‌های معوقه رنج می‌برند.

به گفته همکارانش، شاهو صفری دو ماه پیش نیز یک بار دیگر در محوطه شهرداری سنندج، در اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق‌ها، اقدام به خودکشی کرده بود.