Wednesday, Nov 12, 2025

صفحه نخست » خودسوزی آتش‌نشان سنندجی در اعتراض به حقوق معوقه

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgایران وایر - طبق اطلاع ایران‌وایر، شاهو صفری، یکی از نیروهای آتش‌نشانی شهرداری سنندج، صبح روز چهارشنبه ۲۱ آبان، مقابل ساختمان این سازمان دست به خودسوزی زده است.

شاهو صفری، شهروند ۳۴ ساله و پدر دو کودک، از نیروهای قراردادی شهرداری سنندج بود که حدود چهار سال در سازمان آتش‌نشانی این شهر با قرارداد موقت مشغول به کار بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر، او در اعتراض به پرداخت‌نشدن چهار ماه حقوق و مزایا مقابل ساختمان آتش‌نشانی سنندج اقدام به خودسوزی کرد.

صفری پس از این اقدام دچار حدود ۳۰ درصد سوختگی از ناحیه دست، سینه، گردن و شانه‌ها شده و هم‌اکنون در بخش سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستان کوثر تحت درمان است. به گفته منابع آگاه، او به دستگاه تنفس مصنوعی متصل است و وضعیت عمومی‌اش وخیم گزارش شده است.

خانواده و همکاران این آتش‌نشان می‌گویند بارها موضوع تاخیر در پرداخت دستمزدها را پیگیری کرده بودند اما هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند. اکنون پدر دو کودک در بخش مراقبت‌های ویژه در جدال با مرگ است؛ در شهری که به گفته کارگران، بسیاری از نیروهای خدماتی از بی‌ثباتی شغلی و حقوق‌های معوقه رنج می‌برند.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

به گفته همکارانش، شاهو صفری دو ماه پیش نیز یک بار دیگر در محوطه شهرداری سنندج، در اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق‌ها، اقدام به خودکشی کرده بود.

مطلب بعدی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
فواد شمس به زندگی خود پایان داد + آخرین نوشته: من تسلیم شده‌ام!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar12.jpg
اولین تصویر از پسر قذافی پس از آزادی از زندان
daily12-1.jpg
تصاویر جدید و متفاوت از گوگوش
one17-1.jpg
تصاویر دیده نشده از سفر صدام به مشهد و زیارت حرم امام رضا
daily12.jpg
همایون ارشادی بازیگری که تا یک قدمی اسکار رفت
oholic12-1.jpg
تمرکز ندارید؟ به این دلیل است
goftar26.jpg
حضور حسن خمینی و پسرش در منزل سردار سلامی یکی از اهداف اسراییل در جنگ ۱۲ روزه
daily11-1.jpg
رنگ منحصر به هر کشور چیست؛ کدام رنگ به نام ایران است؟
daily11.jpg
استقبال کم نظیر از احمد الشرع در کاخ سفید

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر
اختلاف شدیذ دو مقام‌ ارشد نیروهای مسلح بر سر کارآمدی تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
onenews7-1.jpg
بازیگران زنی که با کلاه‌گیس در تلویزیون دیده شدند
oholic11-1.jpg
زیباترین خانه‌های تهران که خریدنش آرزوی خیلی‌هاست

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy