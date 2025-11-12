ایران اینترنشنال - گِرِگ استافورد، نماینده محافظه‌کار پارلمان بریتانیا، به برگزاری نشست آتی «اتحادیه آکسفورد» با موضوع «آیا اسرائیل تهدیدی بزرگ‌تر از ایران برای ثبات خاورمیانه به شمار می‌رود؟» اعتراض کرد. یکی از سخنرانان این نشست عطاءالله مهاجرانی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، خواهد بود.

پایگاه خبری جوییش کرونیکل گزارش داد این نشست قرار است شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان برگزار شود و شرکت‌کنندگان طرحی را با عنوان «اسرائیل تهدیدی بزرگ‌تر از ایران برای ثبات منطقه‌ای» بررسی خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، مهاجرانی به همراه محمد اشتیه، نخست‌وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین، نورمن فینکلشتاین، تحلیلگر سیاسی آمریکایی و رانیا عبد‌الخالق، روزنامه‌نگار لبنانی-آمریکایی با سابقه همکاری با شبکه روسی راشاتودی و متهم به ترویج پروپاگاندای حکومت بشار اسد، به‌عنوان موافقان طرح در اتحادیه آکسفورد سخنرانی خواهند کرد.

در سوی دیگر، هیلل نویر، وکیل و فعال حقوق بشر و دومینیک چیلکات، سفیر پیشین بریتانیا در ایران و ترکیه، در مخالفت با این گزاره سخن خواهند گفت.

مهاجرانی که در دولت نخست محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، اکنون در بریتانیا اقامت دارد و از حامیان سرسخت حکومت ایران و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار می‌رود.

سال ۱۳۹۴، گزارش‌هایی منتشر شد که از خرید دو دکل نفتی به ارزش حدود ۱۲۴ میلیون دلار برای ایران خبر می‌دادند. دکل‌هایی که هیچ‌گاه تحویل داده نشدند. محسن مهاجرانی، فرزند عطاالله مهاجرانی، در آن زمان به اتهام دست‌ داشتن در این معامله بازداشت شد.

رسانه‌ها نوشتند که او «هنگام فرار از کشور» دستگیر شد.

او سال ۱۳۹۷ از اتهامات تبرئه شد و قوه قضاییه برایش قرار منع تعقیب صادر کرد.