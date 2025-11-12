ایران اینترنشنال - گِرِگ استافورد، نماینده محافظهکار پارلمان بریتانیا، به برگزاری نشست آتی «اتحادیه آکسفورد» با موضوع «آیا اسرائیل تهدیدی بزرگتر از ایران برای ثبات خاورمیانه به شمار میرود؟» اعتراض کرد. یکی از سخنرانان این نشست عطاءالله مهاجرانی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، خواهد بود.
پایگاه خبری جوییش کرونیکل گزارش داد این نشست قرار است شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان برگزار شود و شرکتکنندگان طرحی را با عنوان «اسرائیل تهدیدی بزرگتر از ایران برای ثبات منطقهای» بررسی خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، مهاجرانی به همراه محمد اشتیه، نخستوزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین، نورمن فینکلشتاین، تحلیلگر سیاسی آمریکایی و رانیا عبدالخالق، روزنامهنگار لبنانی-آمریکایی با سابقه همکاری با شبکه روسی راشاتودی و متهم به ترویج پروپاگاندای حکومت بشار اسد، بهعنوان موافقان طرح در اتحادیه آکسفورد سخنرانی خواهند کرد.
در سوی دیگر، هیلل نویر، وکیل و فعال حقوق بشر و دومینیک چیلکات، سفیر پیشین بریتانیا در ایران و ترکیه، در مخالفت با این گزاره سخن خواهند گفت.
مهاجرانی که در دولت نخست محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، اکنون در بریتانیا اقامت دارد و از حامیان سرسخت حکومت ایران و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار میرود.
سال ۱۳۹۴، گزارشهایی منتشر شد که از خرید دو دکل نفتی به ارزش حدود ۱۲۴ میلیون دلار برای ایران خبر میدادند. دکلهایی که هیچگاه تحویل داده نشدند. محسن مهاجرانی، فرزند عطاالله مهاجرانی، در آن زمان به اتهام دست داشتن در این معامله بازداشت شد.
رسانهها نوشتند که او «هنگام فرار از کشور» دستگیر شد.
او سال ۱۳۹۷ از اتهامات تبرئه شد و قوه قضاییه برایش قرار منع تعقیب صادر کرد.
نماینده پارلمان بریتانیا: نشست اتحادیه آکسفورد تحریف واقعیتهای خاورمیانه است
استافورد در مصاحبه با جوییش کرونیکل گفت: «مایه تاسف است که اتحادیه آکسفورد تریبون خود را در اختیار موضوعی قرار داده که واقعیتهای خاورمیانه را بهشدت تحریف میکند.»
او افزود: «نگرانکننده است که وقتی منطقه بیش از هر چیز دیگری به صداهای میانهرو فلسطینی نیاز دارد تا راه را بهسوی آیندهای آرامتر و متحدتر برای فلسطینیها و اسرائیلیها هموار کنند، نخستوزیر پیشین فلسطین در نقش مدافع ایران ظاهر میشود.»
اشتیه از آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۴ نخستوزیر تشکیلات خودگردان بود. او پیش از آن نیز در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ مسئولیت وزارت کشور این نهاد را بر عهده داشت.
این نشست در شرایطی برگزار خواهد شد که پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تنشها و گمانهزنیها درباره احتمال رویارویی مجدد دو طرف همچنان ادامه دارد.
روزنامه نیویورکتایمز ۱۸ آبان گزارش داد در غیاب مذاکرات، نظارت و شفافیت درباره میزان ذخایر مواد هستهای جمهوری اسلامی، نگرانیها در منطقه از احتمال وقوع جنگی دیگر میان ایران و اسرائیل افزایش یافته است.
اتحادیه آکسفورد سال گذشته نیز میزبان نشستی بود که در آن شرکتکنندگان درباره این گزاره که «اسرائیل حکومتی آپارتاید و مسئول نسلکشی است» به مناظره پرداختند.
به گزارش جوییش کرونیکل، این رویداد به هرجومرج کشیده شد، فریاد و درگیری لفظی میان حاضران بالا گرفت و در نهایت یکی از سخنرانان از نشست اخراج شد.
استافورد در آن زمان نشست اتحادیه آکسفورد را «یهودستیزانه» توصیف کرد و از دولت بریتانیا خواست درباره آن تحقیق کند.
اتحادیه آکسفورد که در سال ۱۸۲۳ بنیانگذاری شد، به برگزاری مناظرهها و نشستهایی با حضور چهرههای سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی جهان شهرت دارد.
مذاکره با جمهوری اسلامی معنا ندارد، هدف بمب اتم است
چرا خوزستان عزادار جوان ۲۰ ساله عرب اهوازی نمی شود؟!