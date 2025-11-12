خبرنامه گویا - احمد باطبی در شبکه اکس با انتشار این ویدئو نوشت:

دو افسر شجاع ایرانی، با آگاهی از اینکه مجازاتشان مرگ خواهد بود، پرچم شیر و خورشید را در یکی از ایستگاه‌های مترو برافراشتند.

مأموران رژیم برای پایین کشیدن پرچم یورش بردند، اما این دو افسر با شجاعتی مثال‌زدنی ایستادگی کردند و عقب‌نشینی نکردند.

پیام آن‌ها روشن بود: ما سربازان، پاسداران ملت ایران و میراث کهن آن هستیم، نه خدمتگزاران جمهوری اسلامی و روحانیون ستمگرش. دل همه ایرانیان با این مردان دلیر می‌تپد که نشان دادند افتخار ارتش در وفاداری به مردم است، نه در اطاعت از استبداد.

A timeless scene of courage and devotion to freedom by #Iran's soldiers: two officers, fully aware that the penalty was death, raised the Lion and Sun flag in a metro station and, when regime agents tried to seize it, stood their ground with fearless resolve. Their message was... pic.twitter.com/YYqMvouZX1 -- Ahmad Batebi 🎗️🛡️ (@radiojibi) November 12, 2025

