صفحه نخست » فوری، برافراشته شدن پرچم شیروخورشید توسط دو نظامی در مترو تهران

metro32.jpgخبرنامه گویا - احمد باطبی در شبکه اکس با انتشار این ویدئو نوشت:

دو افسر شجاع ایرانی، با آگاهی از اینکه مجازاتشان مرگ خواهد بود، پرچم شیر و خورشید را در یکی از ایستگاه‌های مترو برافراشتند.

مأموران رژیم برای پایین کشیدن پرچم یورش بردند، اما این دو افسر با شجاعتی مثال‌زدنی ایستادگی کردند و عقب‌نشینی نکردند.

پیام آن‌ها روشن بود: ما سربازان، پاسداران ملت ایران و میراث کهن آن هستیم، نه خدمتگزاران جمهوری اسلامی و روحانیون ستمگرش. دل همه ایرانیان با این مردان دلیر می‌تپد که نشان دادند افتخار ارتش در وفاداری به مردم است، نه در اطاعت از استبداد.

***

mardom.jpg
افشای نتایج غیرمنتظره یک نظرسنجی محرمانه در ایران

