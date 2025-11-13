در معیارهای جهانی، زباله‌گردی نشانه پیشرفت یک کشور است

«محمدحسین طاهری آکردی» سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌وگو با «انصاف‌نیوز»، زباله‌گردی را نشانه پیشرفت کشور توصیف کرد و گفت: «کشور فقیر اصلا زباله ندارد که زباله‌گرد داشته باشد. یادتان باشد که زباله برای کشور پولدار است. او ادامه داد: همین الان بروید به زباله‌گردها بگویید ماهی سی میلیون به شما می‌دهیم، اگر قبول کردند؟ ما این کار را کردیم.»

طاهری همچنین مدعی شده است که وضع مالی مردم ایران «خیلی خوب» است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که افزایش نجومی قیمت‌ها در ایران از اقلام خوراکی تا مسکن و پوشاک، مردم را روزبه‌روز فقیرتر کرده و پدیده «زباله‌گردی» به کودکان هم رسیده است.

