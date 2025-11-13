محمد خاتمی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها گفت ادبیات تهدیدآمیز و تکیه بر شعارهای نابجا امید عمومی را میبندد
دویچه وله - محمد خاتمی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، با اشاره به همراهی جامعه در دوره جنگ و پس از آن، خواستار گشایشهای ملموس شد و گفت: «انتظار بوده و هست که در گام اول شاهد آزادی بخش مهمی از زندانیان باشیم.» رئیسجمهور پیشین ایران با تأکید بر اینکه بهبود معیشت یکشبه ممکن نیست، راه مؤثر برای بازگرداندن امید را رویکرد عدالتمحور و واقعنگر بهویژه از مسیر بهبود روابط خارجی دانست و گفت گشایشها باید از سوی همه ارکان پیگیری شود، نه صرفاً دولت.
خاتمی گفت تریبونهای رسمی با سخنان تهدیدآمیز و تحریککننده و اتکاء به شعارهای نابجا روزنههای امید را میبندند. او از افزایش احضار، فراخوان و حتی محاکمه فعالان سیاسی، رسانهای و فکری خبر داد و هشدار داد اشراف و دخالتهای بیش از حد نهادهای امنیتی و بعضاً نظامی در ارکان حکومت و جامعه، دامنه مشکلات را گسترش داده و مسیر خدمات دولت را مسدود میکند. بهگفته او، همه دشمنیها را نباید در داخل دید و غفلت از تهدیدهای بیرونی نیز خطاست.
اخیرا نیروهای امنیتی محمد مالجو و پرویز صداقت، دو اقتصاددان و همچنین دو جامعهشناس و پژوهشگر به نامهای شیرین کریمی و مهسا اسدالهنژاد را صبح دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ (۳ نوامبر ۲۰۲۵) در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد پرویز صداقت، شیرین کریمی و مهسا اسداللهنژاد، شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان، به قید وثیقه پس از۱۰ روز با تودیع وثیقه آزاد شدند.
خاتمی محور اقتدار ملی را اقتصاد نیرومند، مبارزه عملی با فقر، فساد و تبعیض، و تقویت تولید دانست و بر دیپلماسی هوشمند، ملی، واقعنگر و انعطافپذیر برای رفع تنگناها از جمله تحریمها تأکید کرد. او ضمن اشاره به "نقش بازدارنده توان موشکی" در جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل، پایداری قدرت را مشروط به پشتوانه اقتصادی و علمی و همچنین رضایت و امید مردم دانست. درباره دانشگاهها نیز آزادی اندیشه، مدیریت برآمده از متن مراکز علمی، کاهش فشارهای امنیتی و گسترش تعاملات علمی با جهان را پیششرط نقشآفرینی در تصمیمسازی معرفی کرد. خاتمی از دولت خواست در دفاع از انتقاد سالم فعالتر باشد، وعدههای خود از جمله بهبود وضعیت اینترنت را با برنامهریزی سنجیده پیش ببرد و برای عبور از موانعی مانند سازوکارهای تأیید صلاحیت که حتی دست دولت در انتخاب مدیران را میبندد، چارهجویی کند.
در حالی که حکومت ایران سیاست فیلترینگ خود را از جمله با استدلال "نگرانی از امنیت کاربران" توجیه میکند، سانسور در واقع دنیای دیجیتال را برای شهروندان ناامنتر کرده است. کاربران اغلب برای دسترسی به اینترنت آزاد تلاش میکنند از فیلترشکن یا نرمافزارها و اپلیکیشنهای جایگزین استفاده کنند.
