علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی در مراسم رونمایی از کتاب زندگی «جهان‌پهلوان» غلامرضا تختی درباره گفت: «او قهرمان و پهلوان ملی بود. من خودم واقعا کلمه جهان پهلوان را نمی‌فهمم یعنی چه که به تختی می‌گویند.»

این چند خط را هم بخوان آقای دبیر!

نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری چهره اسطوره‌ای تختی انکارناپذیر است. مهدی میرمحمدی در کتاب غلامرضا، غلامرضا را کشت می‌نویسد: مجله «کیهان ورزشی» با حمایت گسترده از تختی، لقب «جهان‌پهلوان» را برای نخستین بار مطرح کرد.

خبرنگاران آن دوران، تختی را قهرمانی اخلاق‌مدار می‌دانستند و حتی از شکست‌هایش نیز داستانی حماسی می‌ساختند؛ موضوعی که گاه موجب گلایه دیگر قهرمانان مانند امامعلی حبیبی می‌شد. با این حال، همین ارتباط نزدیک میان تختی و مطبوعات، زمینه‌ساز محبوبیتی شد که از چارچوب ورزش فراتر رفت.