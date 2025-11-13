در ادامه افشاگریها از املاک مجلل مالک بانک منحلشده آینده در لندن، فاش شده او دو آپارتمان لوکس با اقامتگاه مخصوص خدمتکاران در نزدیکی کاخ کنزینگتون را به ارزش ۳۶ میلیون پوند خریده. اما انصاری، شریک مجتبی خامنهای، این پولها را چگونه به لندن رسانده؟ مجتبا پورمحسن گزارش میدهد
-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 13, 2025
مجتبا پورمحسن گزارش میدهد pic.twitter.com/Z9akKXn6cS
