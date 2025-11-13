Thursday, Nov 13, 2025

در ادامه افشاگری‌ها از املاک مجلل مالک بانک منحل‌شده آینده در لندن، فاش شده او دو آپارتمان لوکس با اقامتگاه مخصوص خدمتکاران در نزدیکی کاخ کنزینگتون را به ارزش ۳۶ میلیون پوند خریده. اما انصاری، شریک مجتبی خامنه‌ای، این پول‌ها را چگونه به لندن رسانده؟ مجتبا پورمحسن گزارش می‌دهد

