دشمنی بینتیجه و بیهدف با آمریکا، ریشهٔ همهٔ مصیبتهای کشور
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
🔹با سلام و تحیات
بیانات اخیر جنابعالی در مجلس، تکرار این واقعیت بود که کشور با مشکلات عمیق و گسترده روبروست. بدون مقدمه به استحضار میرسانم که ریشهٔ همهٔ مصیبتهایی که کشور با آن مواجه است، در دشمنی با آمریکا نهفته است. ۴۷ سال است که این دشمنی مبنای سیاستهای داخلی و خارجی ج.ا بوده است. از اِشغال سفارت آمریکا و ضبط داراییهایمان، تشویق حملهٔ صدام به ایران، ایجاد محور مقاومت و شعار نابودی اسرائیل، برنامههای هستهای و تحریمها، اولویت برنامههای تسلیحاتی تا جنگ ۱۲ روزه و نگرانی از درگیریهای جدید، با تمام هزینههای سنگینی که همهٔ اینها بر اقتصاد کشور و روح و روان مردم وارد ساخته، جملگی ریشه در دشمنی ۴۷ ساله با آمریکا داشتهاند.
🔹جدای از سیاست خارجی، آثار و تبعات دشمنی با آمریکا در داخل هم تباهکننده بوده. آیا وضعیت فلاکتبار اقتصادی کشور، گرانی، تورم، بیکاری،کمبود آب، برق و گاز، دست کم غیر مستقیم، ارتباطی با «آمریکاستیزی» پیدا نمیکند؟ بماند بنبست سیاسی و اجتماعی و سرخوردگی نسلهای جوان کشور از گذشته و ناامیدیشان از آینده. البته انقلابیون، وضعیت اسفناک موجود جامعه را ناشی از آمریکاستیزی ندانسته و مسئولیت آنرا بر گردن مدیریتهای بزعم آنان «غیرانقلابی»، «نئولیبرال» و «غربزده» میاندازند.
🔹هر تلاشی که در این ۴۷ سال در جهت تنشزدایی و عادیسازی رابطه با آمریکا صورت گرفته، انقلابیون جلوی آنرا به این اتهام که «شما میخواهید ما تسلیم آمریکا بشویم»؛ «شما میخواهید ما استقلالمان را مثل دوران قبل از انقلاب واگذار کنیم» و از ایندست استدلالها گرفتهاند. البته آمریکاستیزی مواهبی هم برای انقلابیون در بر داشته. از جمله اینکه نفس مبارزه با آمریکا همواره توجیهکنندهٔ کاستیها، نابسامانیها و سیاستهای نادرست بوده است. بعلاوه، قداست و جایگاه رفیع مبارزه با آمریکا همواره ابزاری بوده در جهت برخورد با مخالفین و منتقدین.
🔹جناب پزشکیان، این درست است که در گذشته، آمریکاستیزی دارای اعتبار و پرستیژ میبوده، اما سالهاست که جامعهٔ ما از آن نقطه عبور کرده. برای بسیاری از نسلهای بعد از انقلاب، دشمنی با غرب و آمریکا، شعار نابودی اسرائیل، صدور انقلاب و ایندست ادبیات، مدتهاست دیگر واجد اهمیت نیستند. آزادی، دمکراسی، خوب زیستن، حق انتخاب داشتن و ایندست ارزشها برایشان اهمیت پیدا کرده. مدتهاست که آنها از «مرگ بر آمریکا» عبور کردهاند.
صادق زیباکلام