نتایج تازه تحلیل دیانای آدولف هیتلر نشان میدهد او احتمالا به اختلال جنسی مبتلا بوده، تنها یک بیضه داشته و ممکن است دچار وضعیتی به نام میکروپنیس (آلت تناسلی کوچکتر از حد طبیعی) بوده باشد. این پژوهش شایعه قدیمی درباره تبار یهودی هیتلر را رد کرده است.
این تحقیقات به سرپرستی پروفسور توری کینگ، متخصص دیانای و دکتر الکس کی، مورخ، برای مستند «دیانای هیتلر: نقشه یک دیکتاتور» در شبکه ۴ بریتانیا انجام شده است. به گفته کینگ، تحقیقات نشان میدهد هیتلر به سندرم کالمن مبتلا بوده؛ اختلالی که موجب سطح پایین تستوسترون و رشد غیرطبیعی اندامهای جنسی میشود و در ۵ تا ۱۰ درصد موارد به میکروپنیس منجر میگردد.
این یافته با پرونده پزشکی سال ۱۹۲۳ او در زندان لندسبرگ نیز مطابقت دارد؛ که در آن پزشک «بیضه نزولنکرده سمت راست» را ثبت کرده بود. پژوهشگران با استفاده از نمونه خون روی پارچهای منتسب به «مبل خودکشی» هیتلر، دیانای او را بررسی کردند.
دانشمندان دانشگاه آرهوس دانمارک اعلام کردند هیتلر در درصد بالایی از آمادگی ژنتیکی برای اسکیزوفرنی، اوتیسم و اختلال دوقطبی قرار داشت؛ هرچند این یافتهها جنبه تشخیصی ندارد.