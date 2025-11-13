Thursday, Nov 13, 2025

صفحه نخست » آن کدام نهج‌البلاغه بود آقای پزشکیان؟

za.jpgاحمد زیدآبادی

بعد از انتشار نامهٔ تظلم‌خواهی یک مهندس جوان صنعت‌گر در این کانال که زندگی تمام فامیل‌شان در حال مصادره است، تنها تماسی که با خانوادهٔ او گرفته شده از طرف بازرسی ستاد فرمان امام در پاسخ به درخواست‌شان از آقای فتاح برای رسیدگی به ماجرا بوده است. در اين تماس تأکید شده که ستاد چاره‌ای جز اجرای کامل و فوری حکم مصادره ندارد و هیچ مهلتی هم در کار نیست!


احتمال می‌رفت که آقای محسنی اژه‌ای به عنوان مخاطب آن نامه، حداقل دستوری برای شنیدن درددل این خانواده‌ها صادر می‌کرد، اما تا این لحظه خبری نشده است.


از مجلسیان هم که انتظار عدالت‌جویی نمی‌توان داشت!


در این میان اما چطور از طرف قوهٔ مجریه هیچ تماسی با این جوان گرفته نشده که لااقل بپرسند خرت به چند؟
مردم درمانده پس به کجا باید پناه ببرند و رنج خود را به که باید بگویند؟


آقای پزشکیان در آن اوایل کارش مرتب به نهج‌البلاغه استناد می‌کرد ولی مدتی است گویی آن را هم رها کرده است!


ما در نهج‌البلاغه خوانده‌ایم که وقتی سپاهیان شام به منزل خانواده‌ای یهودی در قلمرو حکومت علی یورش بردند و خلخالی از پای دختر آنها ربودند، مولاعلی از شدت حزن و خشم در ملأعام به گونهٔ خود سیلی زد و فریاد برآورد که اگر کسی از این درد بمیرد، قابل ملامت نیست.


حال چطور آقای رئیس‌جمهور فریاد تظلم‌خواهی جوانی که کارگزاران خود حکومت، زندگی فامیل آنها را مصادره می‌کنند، نه می‌شنود و نه به روی خود می‌آورد!


این همه سردی و بی‌حسی و بی‌تفاوتی نسبت به حق مردم از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ یعنی نمی‌شود به بازرسی ریاست‌جمهوری گفت که ببینند حرف این جوان چیست؟ خیلی سخت است؟ این هم مسئلهٔ امنیتی است که از دخالت در آن فراری باشند؟

مطلب قبلی...
sadeq11.jpg
نامهٔ سرگشادهٔ «صادق زیباکلام» به «ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران»
مطلب بعدی...
ghadir.jpg
مهدی رستم‌پور: سلام نظامی ناکافی بود، بیلاخِ غدیرخم هم اضافه شد!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar13-1.jpg
حواشی تشییع پیکر همایون ارشادی در کرج
daily13.jpg
حضور نرجس سلیمانی در مراسم بدرقه تیم فوتسال اعزامی به فیلیپین
one13.jpg
خطرات پنهان رژیم‌های کاهش وزن؛ از تغییرات هورمونی تا مشکلات قلبی
oholic13.jpg
پیاز سفید بخوریم یا قرمز؟
daily13-1.jpg
حضور پوری بنایی در بازارچه خیریه پاییزی بنیاد (خانه فرشتگان)
goftar13.jpg
مرخصی بدون بازگشت از زندان؛ سرنوشت پرماجرای شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق
goftar12.jpg
اولین تصویر از پسر قذافی پس از آزادی از زندان
daily12-1.jpg
تصاویر جدید و متفاوت از گوگوش

از سایت های دیگر

اختلاف شدیذ دو مقام‌ ارشد نیروهای مسلح بر سر کارآمدی تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی
سکس صبح‌گاهی و آشپزی شبانه؛ بهترین زمان انجام فعالیت‌های روزمره
سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
onenews20-1.jpg
تصاویری از فضای دانشگاههای ایران قبل از انقلاب
oholic12.jpg
۵ حیوان مرگبار ماقبل تاریخ که ما خوش شانس هستیم که منقرض شدند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy