صفحه نخست » مهدی رستم‌پور: سلام نظامی ناکافی بود، بیلاخِ غدیرخم هم اضافه شد!

ghadir.jpgمهدی رستم‌پور در تلگرام نوشت:

اسم این مسابقات بی اهمیت که تو عربستان برگزار می‌شه، «همبستگی» کشورهای اسلامیه، اما وحید شمسایی و باندش، مچ و آرنج‌ و بازو رو به نشانهٔ غدیر خم، به سکوها حواله می‌کنن.

اقدامی نوین در چاپلوسی برای آخوندها که حتی به ذهن علیرضا دبیر هم نرسیده بود

معنیش چیه؟ دارن میگن همبستگی کشکه. اونایی که اسلام رو به وجود آوردن، اسلام‌شون واقعی نیست، اسلام شمسایی واقعیه و رژیمی که شمسایی براش خونشویی می‌کنه.

***

