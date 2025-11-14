Friday, Nov 14, 2025

صفحه نخست » انتشار سخنان جنجالی یک سرهنگ ارتش درباره وفاداری به پرچم شیر و خورشید

sarhang.jpgتوانا - سخنان سرهنگ سجاد آزاده نظامی معترض در دوران مرخصی از زندان اوین درباره فساد و ناکارآمدی ساختار نظامی جمهوری اسلامی

سرهنگ سجاد آزاده، زندانی سیاسی و از افسران پیشین نیروهای مسلح، چندی پیش پس از دریافت مرخصی کوتاه‌مدت از زندان، در حالی که لباس نظامی بر تن کرد، چند ویدیو در صفحه‌ی اینستاگرام خود منتشر کرده است.

در این ویدیوها، سرهنگ آزاده با لحنی انتقادی به تشریح بخشی از پشت‌پرده‌های ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی پرداخته و گفته است:

«می‌خواهم خاطره‌ای تعریف کنم تا بفهمید چرا کشور ما به این روز افتاده...»



او با اشاره به خاطره امیر پوردستان، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش، درباره‌ی مراسم رژه‌ی دانشگاه امام حسین (وابسته به سپاه پاسداران)، روایت کرده که علی خامنه‌ای در آن مراسم، یکی از افسران حاضر را تنها به‌دلیل داشتن «ریش بلند» مورد تحسین قرار داده است. سجاد آزاده این رفتار را نشانه‌ای از سطح نازل معیارهای شایسته‌سالاری در بالاترین سطوح حاکمیت دانسته و گفته است:

«این‌که کشور ما به این روز افتاده، بی‌دلیل نیست. وقتی رهبر کشور افراد را با معیار ظاهری، نه شایستگی و عقلانیت، ارزیابی می‌کند، نتیجه‌اش همین سقوط است.»

او در ادامه، با انتقاد از سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی، به دروغ‌های رسانه‌ای حکومت دربارهٔ پهپاد RQ-170 و جنگنده‌ی آذرخش اشاره کرده و گفته است:

«اینها با فریب و دروغ گفتند که پهپاد آر-کیو را نشاندیم یا هواپیمای آذرخش را ساختیم. اما وقتی اسرائیل حمله کرد و پانصد پهپاد هرمس از آسمان ایران رد شدند، نتوانستند حتی یکی را ساقط کنند.»

به گفته سجاد آزاده در جریان این حملات، «آسمان ایران به‌مدت دوازده روز در اختیار اسرائیل بوده» و تمامی ادعاهای جمهوری اسلامی دربارهٔ توان موشکی و پهپادی‌اش «در عمل فرو ریخته است».

او در بخش پایانی سخنانش با لحنی قاطع گفته است:

«به عنوان یک ایرانی ناب، تا آخرین قطره خون مقابل اینها می‌ایستم. اینها اشغالگران و دژخیمان مردم ما هستند. کشور را از دستشان نجات خواهیم داد.»

مطلب قبلی...
141400.jpg
رباط واقعی با شعار «کشف آینده» در ایران!
مطلب بعدی...
pez.jpg
سخنان کم‌سابقه پزشکیان در مجلس

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar13-1.jpg
حواشی تشییع پیکر همایون ارشادی در کرج
daily13.jpg
حضور نرجس سلیمانی در مراسم بدرقه تیم فوتسال اعزامی به فیلیپین
one13.jpg
خطرات پنهان رژیم‌های کاهش وزن؛ از تغییرات هورمونی تا مشکلات قلبی
oholic13.jpg
پیاز سفید بخوریم یا قرمز؟
daily13-1.jpg
حضور پوری بنایی در بازارچه خیریه پاییزی بنیاد (خانه فرشتگان)
goftar13.jpg
مرخصی بدون بازگشت از زندان؛ سرنوشت پرماجرای شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق
goftar12.jpg
اولین تصویر از پسر قذافی پس از آزادی از زندان
daily12-1.jpg
تصاویر جدید و متفاوت از گوگوش

از سایت های دیگر

فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان
تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر
فیلم عجیب ایرانی «مرده‌شور» برنده جشنواره شد
مدل جدید علمی برای سفر در زمان و «دیدار با خود در گذشته»

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
onenews20-1.jpg
تصاویری از فضای دانشگاههای ایران قبل از انقلاب
oholic12.jpg
۵ حیوان مرگبار ماقبل تاریخ که ما خوش شانس هستیم که منقرض شدند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy