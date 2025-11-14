توانا - سخنان سرهنگ سجاد آزاده نظامی معترض در دوران مرخصی از زندان اوین درباره فساد و ناکارآمدی ساختار نظامی جمهوری اسلامی
سرهنگ سجاد آزاده، زندانی سیاسی و از افسران پیشین نیروهای مسلح، چندی پیش پس از دریافت مرخصی کوتاهمدت از زندان، در حالی که لباس نظامی بر تن کرد، چند ویدیو در صفحهی اینستاگرام خود منتشر کرده است.
در این ویدیوها، سرهنگ آزاده با لحنی انتقادی به تشریح بخشی از پشتپردههای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی پرداخته و گفته است:
«میخواهم خاطرهای تعریف کنم تا بفهمید چرا کشور ما به این روز افتاده...»
سخنان سرهنگ سجاد آزاده نظامی معترض در دوران مرخصی از زندان اوین درباره فساد و ناکارآمدی ساختار نظامی جمهوری اسلامی
سرهنگ سجاد آزاده، زندانی سیاسی و از افسران پیشین نیروهای مسلح، چندی پیش پس از دریافت مرخصی کوتاهمدت از زندان، در حالی که لباس نظامی بر تن کرد، چند ویدیو در صفحهی... pic.twitter.com/SpYcZRm8Re
او با اشاره به خاطره امیر پوردستان، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش، دربارهی مراسم رژهی دانشگاه امام حسین (وابسته به سپاه پاسداران)، روایت کرده که علی خامنهای در آن مراسم، یکی از افسران حاضر را تنها بهدلیل داشتن «ریش بلند» مورد تحسین قرار داده است. سجاد آزاده این رفتار را نشانهای از سطح نازل معیارهای شایستهسالاری در بالاترین سطوح حاکمیت دانسته و گفته است:
«اینکه کشور ما به این روز افتاده، بیدلیل نیست. وقتی رهبر کشور افراد را با معیار ظاهری، نه شایستگی و عقلانیت، ارزیابی میکند، نتیجهاش همین سقوط است.»
او در ادامه، با انتقاد از سیاستهای نظامی جمهوری اسلامی، به دروغهای رسانهای حکومت دربارهٔ پهپاد RQ-170 و جنگندهی آذرخش اشاره کرده و گفته است:
«اینها با فریب و دروغ گفتند که پهپاد آر-کیو را نشاندیم یا هواپیمای آذرخش را ساختیم. اما وقتی اسرائیل حمله کرد و پانصد پهپاد هرمس از آسمان ایران رد شدند، نتوانستند حتی یکی را ساقط کنند.»
به گفته سجاد آزاده در جریان این حملات، «آسمان ایران بهمدت دوازده روز در اختیار اسرائیل بوده» و تمامی ادعاهای جمهوری اسلامی دربارهٔ توان موشکی و پهپادیاش «در عمل فرو ریخته است».
او در بخش پایانی سخنانش با لحنی قاطع گفته است:
«به عنوان یک ایرانی ناب، تا آخرین قطره خون مقابل اینها میایستم. اینها اشغالگران و دژخیمان مردم ما هستند. کشور را از دستشان نجات خواهیم داد.»
