خبرنامه گویا - اکبر اغ‌گله، مردی ایرانی‌تبار که ۳۷ سال پیش از تهران به بریتانیا مهاجرت کرده است، در پرواز مونترال به لندن هیثرو به دلیل رفتار پرخاشگرانه و اظهارات نژادپرستانه علیه یکی از مهمانداران بازداشت شد. این حادثه در تاریخ ۲۹ اوت سال گذشته و پس از آن رخ داد که درخواست او برای دریافت قهوه رد شد. اغ‌گله در واکنش با فریاد و ناسزاگویی، فضای پرواز را متشنج کرد و موجب ترس خدمه شد.



طبق گزارش دادگاه اوکسبریج لندن، وی در طول پرواز با حالتی تهاجمی مقابل مهماندار ایستاد و فریاد زد: «قهوه‌ام رو بیار! من آرامم!» و هنگام خروج از هواپیما نیز شعارهای نژادپرستانه از جمله «Gypsy Canada!» سر داد. مأموران پلیس بریتانیا بلافاصله پس از فرود وارد هواپیما شده و او را بازداشت کردند. ویدئوی منتشرشده از صحنه، مقاومت اغ‌گله در برابر نیروهای پلیس را نشان می‌دهد.

Iranian Akbar Aghgaleh abused air stewards who refused to serve him a cup of coffee because the plane was landing. In the clip you hear him branding passengers 'Canadian Gypsies' as he is led away https://t.co/H6OjRsTF1s pic.twitter.com/ZHIlYuz1aW -- CourtNewsUK (@CourtNewsUK) November 11, 2025

در جریان دادگاه، خدمه پرواز اظهار داشتند که از رفتار این مسافر احساس تهدید جانی داشته‌اند. قاضی پرونده اعلام کرد که متهم به دلیل آزار نژادی، استفاده از الفاظ تهدیدآمیز و نادیده‌گرفتن دستور خلبان مجرم شناخته شده است. اغ‌گله که همراه همسرش پس از سفری تفریحی به کانادا و آبشار نیاگارا به لندن بازمی‌گشت، اکنون با احتمال صدور حکم زندان روبه‌رو است.