رباتهای انسان نما، انسان از آب درآمدند!
زومیت: ویدیوهایی جنجالی از نمایشگاه کیش اینوکس در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود که در آن موجوداتی شبیه رباتهای انساننما دیده میشوند.
با بررسی دقیقتر مشخص شد که اینها ربات نیستند، بلکه انسانهایی واقعیاند که با گریم و حرکات خاص، ربات بودن را تقلید میکنند. جزئیات ظاهری مانند جوشهای صورت و نحوه راهرفتن این افراد، این حقیقت را آشکار میکند.
در حالی که شرکتهایی چون تسلا و بوستون داینامیکس در حال ساخت رباتهای بسیار پیشرفتهاند، ورژن ایرانی آن در کیش تصویرگر «انسانهای رباتنما» است.
ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که در نمایشگاه «کیش اینوِکس»، یک زن و مرد با ظاهری شبیه رباتهای انساننما، با بازدیدکنندگان گفتگو میکنند. این نمایشگاه با شعار «کشف آینده» و تحت حمایت نهادهای حاکمیتی برگزار میشود. pic.twitter.com/T2IwQeveUD-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 13, 2025
