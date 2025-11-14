ربات‌های انسان نما، انسان از آب درآمدند!

زومیت: ویدیوهایی جنجالی از نمایشگاه کیش اینوکس در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که در آن موجوداتی شبیه ربات‌های انسان‌نما دیده می‌شوند.

با بررسی دقیق‌تر مشخص شد که این‌ها ربات نیستند، بلکه انسان‌هایی واقعی‌اند که با گریم و حرکات خاص، ربات بودن را تقلید می‌کنند. جزئیات ظاهری مانند جوش‌های صورت و نحوه راه‌رفتن این افراد، این حقیقت را آشکار می‌کند.

در حالی که شرکت‌هایی چون تسلا و بوستون داینامیکس در حال ساخت ربات‌های بسیار پیشرفته‌اند، ورژن ایرانی آن در کیش تصویرگر «انسان‌های ربات‌نما» است.