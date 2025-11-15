Saturday, Nov 15, 2025

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد ایستگاه هفت توچال تهران در نیمه دوم آبان کاملاً بدون برف مانده است؛ وضعیتی کم‌سابقه که در تضاد با سال گذشته است، زمانی‌ که همین پیست در اواسط آبان پوشیده از برف بود.

