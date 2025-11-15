ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد ایستگاه هفت توچال تهران در نیمه دوم آبان کاملاً بدون برف مانده است؛ وضعیتی کمسابقه که در تضاد با سال گذشته است، زمانی که همین پیست در اواسط آبان پوشیده از برف بود.
