ایران اینترنشنال - شجاع خلیل‌زاده، مدافع تیم ملی فوتبال و تراکتور، پس از بازی شب گذشته با کیپ‌ورد در تورنمنت العین در واکنش به انتقادات از تیم ملی و عملکرد او در خط دفاعی، در صفحه اینستاگرامش با متنی توهین‌آمیز به مردم ایران نوشت:

«نگران این نباش که بقیه چه‌ فکری می‌کنند؛ بیشتر مردم خیلی از مغزشان استفاده نمی‌کنند.»



او بیش از ۱۴ ساعت بعد و بدون عذرخواهی این متن را از پست خود حذف کرد.

حمله دوباره خلیل‌زاده به منتقدان:

🔻شجاع خلیل‌زاده،‌ مدافع تیم ملی و تراکتور، ۴ ساعت پس از پاک کردن جمله توهین‌آمیز «بیشتر مردم خیلی از مغزشان استفاده نمی‌کنند» که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، دوباره به منتقدان تاخت و آنها را کلاغ نامید: «کلاغ تنها پرنده‌ایه که به عقاب حمله میکنه ولی جالبه بدونید که عقاب هیچ حمله متقابلی انجام نمیده!»



🔹پست توهین‌آمیز شجاع خلیل‌زاده که شب گذشته و پس از بازی با کیپ‌ورد در تورنمنت العین منتشر شده بود، بیش از ۱۴ ساعت بعد، اصلاح شد و جملات «نگران این نباش که بقیه چه‌ فکری می‌کنند؛ بیشتر مردم خیلی از مغزشان استفاده نمی‌کنند»، بدون عذرخواهی حذف شد.



🔹او اما چهار ساعت پس از آن و با فراگیر شدن و انتقادات به توهین قبلی، خودش را «عقاب» نامید و منتقدان را «کلاغ».