Friday, Nov 14, 2025

صفحه نخست » توهین خلیل زاده به مردم ایران + حمله دوباره

1414.jpgایران اینترنشنال - شجاع خلیل‌زاده، مدافع تیم ملی فوتبال و تراکتور، پس از بازی شب گذشته با کیپ‌ورد در تورنمنت العین در واکنش به انتقادات از تیم ملی و عملکرد او در خط دفاعی، در صفحه اینستاگرامش با متنی توهین‌آمیز به مردم ایران نوشت:

«نگران این نباش که بقیه چه‌ فکری می‌کنند؛ بیشتر مردم خیلی از مغزشان استفاده نمی‌کنند.»

او بیش از ۱۴ ساعت بعد و بدون عذرخواهی این متن را از پست خود حذف کرد.

582253093_18143232253448168_2058357688119146787_n.jpg

حمله دوباره خلیل‌زاده به منتقدان:

🔻شجاع خلیل‌زاده،‌ مدافع تیم ملی و تراکتور، ۴ ساعت پس از پاک کردن جمله توهین‌آمیز «بیشتر مردم خیلی از مغزشان استفاده نمی‌کنند» که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، دوباره به منتقدان تاخت و آنها را کلاغ نامید: «کلاغ تنها پرنده‌ایه که به عقاب حمله میکنه ولی جالبه بدونید که عقاب هیچ حمله متقابلی انجام نمیده!»

🔹پست توهین‌آمیز شجاع خلیل‌زاده که شب گذشته و پس از بازی با کیپ‌ورد در تورنمنت العین منتشر شده بود، بیش از ۱۴ ساعت بعد، اصلاح شد و جملات «نگران این نباش که بقیه چه‌ فکری می‌کنند؛ بیشتر مردم خیلی از مغزشان استفاده نمی‌کنند»، بدون عذرخواهی حذف شد.

🔹او اما چهار ساعت پس از آن و با فراگیر شدن و انتقادات به توهین قبلی، خودش را «عقاب» نامید و منتقدان را «کلاغ».

مطلب بعدی...
irib.jpg
سوتی منشوری، معاون پزشکیان کنار سحر امامی لحاف و تشک انداخت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar14.jpg
مرجان شیرمحمدی؛ از بازیگری و نویسندگی تا ازدواج با کارگردان معروف سینما
gdaily.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد
one14.jpg
پانیذ فریوسفی؛ اولین رهبر زن ارکستر سمفونیک تهران
oholic14.jpg
تصاویری از محمود خوردبین، بازیکن بازنشسته و پیشکسوَت تیم فوتبال پرسپولیس و‌ دخترانش
daily.jpg
زنده یاد مهناز ندافی ستاره محبوب و قدیمی تبلیغات و سینما
goftar19.jpg
از اصفهان تا كُره ماه، کمال غفاریان میلیاردر ایرانی صنعت هوافضای امریکا کیست؟
goftar13-1.jpg
حواشی تشییع پیکر همایون ارشادی در کرج
daily13.jpg
حضور نرجس سلیمانی در مراسم بدرقه تیم فوتسال اعزامی به فیلیپین

از سایت های دیگر

گزارش تصویزی از جشن مردگان
فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان
عکسی دردناک | پسرِ مامان
کاریکاتور: به لطف سگ‌ها نماز جمعه خامنه‌ای در امنیت برگزار شد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
oholic26-1.jpg
اتفاقات غیر منتظره ای که در روابط عاشقانه برای زنان رخ می دهد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy