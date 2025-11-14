Friday, Nov 14, 2025

صفحه نخست » پناهجوی ایرانی به‌دلیل تجاوز به دختر ۱۵ ساله در بریتانیا به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد

abedifard.jpgایران وایر - بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های بریتانیا، یک پناهجوی ایرانی به نام «امین عابدی‌مفرد»، به‌دلیل تجاوز به دختری ۱۵ساله به زندان محکوم شد.

در شرح این خبر آمده است که امین عابدی‌مفرد که در هتلی مخصوص پناهجویان اقامت داشت، بعدازظهر روز ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در نزدیکی مرکز خرید «وست‌گیت» در آکسفورد به دختری دانش‌آموز حمله کرد.

این پناهجوی ایرانی ۳۵ساله است و ماه گذشته در شهر آکسفورد محاکمه و به‌جرم تعرض و تجاوز جنسی، مجرم شناخته شد.

قاضی این دادگاه امین عابدی‌مفرد را به ۹سال و ۶ماه زندان با سه سال دوره تمدید شده تحت نظارت محکوم کرد.

قاضی تاکید کرد این حکم به‌دلیل این‌که احتمال دارد «او مرتکب جرایم بیشتری شود» صادر شده و در بخشی از حکم صادر شده، نوشت: «تو ۳۴ساله بودی و او ۱۵ساله؛ حتی اگر متوجه نشده باشی که او زیر ۱۶سال است، ظاهرش جوان بود و تو از آسیب‌پذیری فردی بسیار کم‌سن سوءاستفاده کردی.» سن قانونی رضایت به برقراری رابطه جنسی در بریتانیا ۱۶سال است.

امین عابدی‌مفرد که در هتل هالیدی این اکسپرسِ آکسفورد اقامت داشت، در ماه ژانویه توسط مهاجر ایرانی دیگری به نام سید برزگر ۱۵ بار با چاقو مورد حمله قرار گرفت. برزگر در ماه اوت به‌دلیل این حمله به سه سال زندان محکوم شد.

