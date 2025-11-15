Saturday, Nov 15, 2025

صفحه نخست » فیلم بازداشت بلاگر ایرانی پس از ضرب‌ و شتم شدید یکی از کارمندانش در استانبول

arrest.jpg🔺«بهادر اونلو»، فعال شبکه‌های اجتماعی در استانبول، به اتهام ضرب و شتم شدید یکی از کارمندان خود با چوب بیسبال، تحت بازداشت پلیس قرار گرفت.

🔺 پلیس استانبول ضمن بازداشت «بهادر اونلو» رستوران متعلق به وی را نیز تا اطلاع ثانوی پلمب کرد.

رکنا: در پی انتشار ویدیوی ضرب‌وجرح شدید یک کارمند رستوران در منطقه بی‌اوغلو استانبول، پلیس ترکیه «بهادر انلو» مشهور به بهادر وحشی، بلاگر ایرانی ساکن استانبول را به اتهام «ضرب و جرح عمدی» بازداشت کرد، فردی که پیش‌تر نیز سابقه درگیری خشن و حمله با سلاح سرد داشته است.

در منطقه بی‌اوغلو استانبول، «بهادر انلو» که در فضای مجازی با نام بهادر وحشی شناخته می‌شود و به‌عنوان یک بلاگر ایرانی ساکن استانبول فعالیت دارد، کارمند رستوران خود را به‌دلیل ادعای سرقت مورد ضرب‌وجرح شدید قرار داد. در ویدئویی که از سوی خود او ضبط شده، مشخص است که وی ابتدا با مشت و لگد به کارمند حمله کرده و سپس با چوب بیسبال او را می‌زند.

پس از انتشار تصاویر، نیروهای پلیس بی‌اوغلو وارد عمل شده و بهادر وحشی را به‌اتهام «ضرب و جرح عمدی» بازداشت کردند. بنا بر اعلام پلیس، او برای ادامه روند قضایی به دادسرا منتقل خواهد شد. رستورانی که حادثه در آن رخ داده نیز توسط پلیس پلمب شده است.

