🔺«بهادر اونلو»، فعال شبکه‌های اجتماعی در استانبول، به اتهام ضرب و شتم شدید یکی از کارمندان خود با چوب بیسبال، تحت بازداشت پلیس قرار گرفت.



🔺 پلیس استانبول ضمن بازداشت «بهادر اونلو» رستوران متعلق به وی را نیز تا اطلاع ثانوی پلمب کرد.

رکنا: در پی انتشار ویدیوی ضرب‌وجرح شدید یک کارمند رستوران در منطقه بی‌اوغلو استانبول، پلیس ترکیه «بهادر انلو» مشهور به بهادر وحشی، بلاگر ایرانی ساکن استانبول را به اتهام «ضرب و جرح عمدی» بازداشت کرد، فردی که پیش‌تر نیز سابقه درگیری خشن و حمله با سلاح سرد داشته است.

بهادر اونلو (بهادر وحشی) پس از ضرب‌وشتم بازداشت شد



در بی‌اوغلو، بهادر اونلو (۴۳ ساله)، گرداننده سابق سایت #قمار، به‌دلیل ظنّ سرقت، یکی از کارکنان رستوران خود را با مشت و لگد مورد ضرب‌وشتم قرار داد. او سپس با چوب بیسبال نیز به کارمند ضربه زد و تمام صحنه را با تلفن همراهش ضبط کرد.... pic.twitter.com/XnP8NcFQWN -- Mohammad Jorjandi (@jorjandii) November 14, 2025

در منطقه بی‌اوغلو استانبول، «بهادر انلو» که در فضای مجازی با نام بهادر وحشی شناخته می‌شود و به‌عنوان یک بلاگر ایرانی ساکن استانبول فعالیت دارد، کارمند رستوران خود را به‌دلیل ادعای سرقت مورد ضرب‌وجرح شدید قرار داد. در ویدئویی که از سوی خود او ضبط شده، مشخص است که وی ابتدا با مشت و لگد به کارمند حمله کرده و سپس با چوب بیسبال او را می‌زند.

پس از انتشار تصاویر، نیروهای پلیس بی‌اوغلو وارد عمل شده و بهادر وحشی را به‌اتهام «ضرب و جرح عمدی» بازداشت کردند. بنا بر اعلام پلیس، او برای ادامه روند قضایی به دادسرا منتقل خواهد شد. رستورانی که حادثه در آن رخ داده نیز توسط پلیس پلمب شده است.