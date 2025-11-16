به گزارش رکنا، در ادامه پیشروی‌های اخیر شهرداری تهران در حریم مجموعه تئاتر شهر، حوض مدور مقابل این ساختمان تاریخی تخریب شد. این اقدام تازه در حالی صورت گرفته که مدت‌هاست حریم تئاتر شهر به اشکال مختلف مورد تعرض شهرداری قرار گرفته است.

تصاویر جدیدی که به دست پیام ما رسیده، نشان می‌دهد حوض مدور واقع در مقابل بنای اصلی به‌طور کامل از بین رفته است؛ محوطه‌ای که پیش‌تر همراه با سکوهای اطراف آن به‌عنوان محل اجرای نمایش‌های خیابانی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون کاملاً با خاک یکسان شده است.

تخریب حریم و منظر مجموعه تئاتر شهر طی سال‌های اخیر از سوی شهرداری تهران پیگیری شده و المان‌های هویتی این مجموعه یکی پس از دیگری حذف می‌شوند.