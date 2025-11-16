خبرنامه گویا - در ادامه تنشهای روبهافزایش سیاسی در آمریکا، هانتر بایدن در واکنش به حملات اخیر دونالد ترامپ علیه خانوادهاش، در یک گفتوگوی پادکستی با لحنی تند و کمسابقه به رئیسجمهور پیشین تاخت.
او با اشاره به انتخابات سال ۲۰۲۰ گفت پدرش «بهشدت ترامپ را شکست داده» و افزود:
«این فرد طوری درباره پدرم حرف میزند که قابل قبول نیست... پدرم در آن انتخابات او را مثل یک قاطر کرایهای زد و با اختلاف بیش از هفتونیم میلیون رأی شکست داد. همین است که از پدرم متنفر است؛ چون باخت.»
این اظهارات بیپرده هانتر بایدن بازتاب گستردهای در رسانههای آمریکایی داشته است.
Hunter Biden Says His Dad 'Kicked Trump's Ass'-- Chief Nerd (@TheChiefNerd) November 14, 2025
"This motherf*cker, the way that he talks about my dad. F*ck him! ... My dad kicked his ass like a rented mule and beat him by seven and a half million votes ... That's why he hates my dad, because he beat him." pic.twitter.com/g7HC3nH5Ex
مجموعه جنجالهای حقوقی و شخصی هانتر بایدن در سالهای اخیر بارها او را به تیتر اصلی رسانهها تبدیل کرده است. او در ۲۰۲۴ بهدلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره مصرف مواد مخدر هنگام خرید سلاح در سال ۲۰۱۸ و همچنین فرار مالیاتی بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ محکوم شد؛ پروندهای که جزئیات آن از سبک زندگی پرهزینه و آمیخته با مواد مخدر و روابط جنسی پرده برمیداشت. جوی بایدن در پایان همان سال تمام جرائم فدرال فرزندش در بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ را بهطور کامل مورد عفو قرار داد.
اعتیاد طولانیمدت هانتر بایدن به الکل و کراک، که خود او بارها درباره آن صحبت کرده، همواره در کانون توجه افکار عمومی بوده و منتقدان سیاسی از آن برای حمله به خانواده بایدن بهره گرفتهاند. زندگی خصوصی او نیز بارها سوژه رسانههای زرد شده؛ از رابطهاش با هالی بایدن، بیوه برادر مرحومش، تا دعوی پدر و فرزندی که نهایتاً ثابت کرد او فرزند زنی اهل آرکانزاس را به دنیا آورده است؛ موضوعی که در سال ۲۰۲۳ بهطور رسمی از سوی رئیسجمهور پذیرفته شد.
یکی از جنجالیترین مسائل مربوط به او، ماجرای «لپتاپ لعنتی» است؛ دستگاهی که در ۲۰۱۹ در یک تعمیرگاه در دلاور رها شد و بعدها محتوای آن شامل تصاویر، پیامها و اطلاعات مالی خصوصی منتشر گردید. این افشاگری که همزمان با انتخابات ۲۰۲۰ شدت گرفت، به یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز انتخابات تبدیل شد. هرچند درباره منشأ اولیه لپتاپ تردیدهایی وجود داشت، بخشهایی از اطلاعات آن بعدها تأیید و در پروندههای قضایی مورد استفاده قرار گرفت.
فعالیتهای تجاری هانتر بایدن نیز او را در مرکز اتهامات سیاسی قرار داده است. حضور او در هیئتمدیره شرکت گاز اوکراینی بوریسما بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ و دریافت دستمزد بالا، اتهاماتی مبنی بر سوءاستفاده از نفوذ پدرش را برانگیخت.