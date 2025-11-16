Sunday, Nov 16, 2025

صفحه نخست » فحاشی تند پسر بایدن علیه ترامپ: "پدرم او را مثل یک قاطر کرایه‌ای زد"

biden.jpgخبرنامه گویا - در ادامه تنش‌های رو‌به‌افزایش سیاسی در آمریکا، هانتر بایدن در واکنش به حملات اخیر دونالد ترامپ علیه خانواده‌اش، در یک گفت‌وگوی پادکستی با لحنی تند و کم‌سابقه به رئیس‌جمهور پیشین تاخت.

او با اشاره به انتخابات سال ۲۰۲۰ گفت پدرش «به‌شدت ترامپ را شکست داده» و افزود:

«این فرد طوری درباره پدرم حرف می‌زند که قابل قبول نیست... پدرم در آن انتخابات او را مثل یک قاطر کرایه‌ای زد و با اختلاف بیش از هفت‌ونیم میلیون رأی شکست داد. همین است که از پدرم متنفر است؛ چون باخت.»

این اظهارات بی‌پرده هانتر بایدن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی داشته است.

مجموعه جنجال‌های حقوقی و شخصی هانتر بایدن در سال‌های اخیر بارها او را به تیتر اصلی رسانه‌ها تبدیل کرده است. او در ۲۰۲۴ به‌دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره مصرف مواد مخدر هنگام خرید سلاح در سال ۲۰۱۸ و همچنین فرار مالیاتی بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ محکوم شد؛ پرونده‌ای که جزئیات آن از سبک زندگی پرهزینه و آمیخته با مواد مخدر و روابط جنسی پرده برمی‌داشت. جوی بایدن در پایان همان سال تمام جرائم فدرال فرزندش در بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ را به‌طور کامل مورد عفو قرار داد.

اعتیاد طولانی‌مدت هانتر بایدن به الکل و کراک، که خود او بارها درباره آن صحبت کرده، همواره در کانون توجه افکار عمومی بوده و منتقدان سیاسی از آن برای حمله به خانواده بایدن بهره گرفته‌اند. زندگی خصوصی او نیز بارها سوژه رسانه‌های زرد شده؛ از رابطه‌اش با هالی بایدن، بیوه برادر مرحومش، تا دعوی پدر و فرزندی که نهایتاً ثابت کرد او فرزند زنی اهل آرکانزاس را به دنیا آورده است؛ موضوعی که در سال ۲۰۲۳ به‌طور رسمی از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته شد.

یکی از جنجالی‌ترین مسائل مربوط به او، ماجرای «لپ‌تاپ لعنتی» است؛ دستگاهی که در ۲۰۱۹ در یک تعمیرگاه در دلاور رها شد و بعدها محتوای آن شامل تصاویر، پیام‌ها و اطلاعات مالی خصوصی منتشر گردید. این افشاگری که هم‌زمان با انتخابات ۲۰۲۰ شدت گرفت، به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز انتخابات تبدیل شد. هرچند درباره منشأ اولیه لپ‌تاپ تردیدهایی وجود داشت، بخش‌هایی از اطلاعات آن بعدها تأیید و در پرونده‌های قضایی مورد استفاده قرار گرفت.

فعالیت‌های تجاری هانتر بایدن نیز او را در مرکز اتهامات سیاسی قرار داده است. حضور او در هیئت‌مدیره شرکت گاز اوکراینی بوریسما بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ و دریافت دستمزد بالا، اتهاماتی مبنی بر سوءاستفاده از نفوذ پدرش را برانگیخت.

مطلب بعدی...
kooche.jpg
"مبینا زارع اولین قربانی فیلم عروسی دختر شمخانی در هتل اسپیناس پالاس"

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar16.jpg
مراسم خاکسپاری خواهر محمود احمدی‌ نژاد در بهشت زهرا
daily.jpg
دیدار خانوادگی لیلا فروهر و عارف
one16.jpg
تصاویری که غزال رجبیان همسر مهران مدیری از کنسرت دبی منتشر کرد
daily16.jpg
پژمان جمشیدی در کنار برادرزاده اش کورش در کانادا
goftar16-1.jpg
حضور خاتمی در مراسم عقد فرزند مافیای گاز و نفت
daily15-2.jpg
پشت صحنه کنسرت مهران مدیری در دبی
goftar15-1.jpg
چهره‌های مشهور در مراسم یادبود همایون ارشادی
goftar15.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم شهر با حضور هنرمندان در برج میلاد

از سایت های دیگر

مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در کانادا
بهترین سرمایه گذاری در کانادا؛ سودآورترین فرصت‌ها
از دونالد ترامپ چه باقی خواهد ماند؟ از زبان یک عکس

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
goftar3-1.jpg
ناگفته های پرنس هری از رابطه جنسی با زنی سن بالا تا درگیری با ویلیام
one15-1.jpg
تصاویری از شیره کش خانه های تهران در سال ۱۳۳۴ با عرضه دولتی تریاک!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy