کاظم قاضی زاده، استاد دروس خارج از فقه حوزه علمیه قم:



🔹ایلنا - در باب موتورسواری یا دوچرخه‌سواری بانوان آنچه در حال حاضر مشهور است و برخی از فقها به آن فتوا داده‌اند، به لحاظ حکم اولی شرع، حکم به جواز داده شده است.



🔹آنچه در روایات ما ذکر شده، بحث سوار شدن بانوان بر روی اسب یا چهارپایانی (خر) است که در آن زمان مورد استفاده قرار می‌گرفته است.



🔹بنابراین، شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی، موتورسواری، چه به‌صورت رانندگی و چه به‌صورت نشستن در ترک، از نظر این حکم ثانوی تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد. در شرایطی که اوضاع اقتصادی به گونه‌ای است که بسیاری از بانوان نمی‌توانند با ماشین سفر کنند، این موضوع قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد.