Sunday, Nov 16, 2025

صفحه نخست » موتورسواری بانوان در فقه اسلامی اشکالی ندارد چون زنان در صدر اسلام خر سواری می‌کردند

olagh.jpgکاظم قاضی زاده، استاد دروس خارج از فقه حوزه علمیه قم:

🔹ایلنا - در باب موتورسواری یا دوچرخه‌سواری بانوان آنچه در حال حاضر مشهور است و برخی از فقها به آن فتوا داده‌اند، به لحاظ حکم اولی شرع، حکم به جواز داده شده است.

🔹آنچه در روایات ما ذکر شده، بحث سوار شدن بانوان بر روی اسب یا چهارپایانی (خر) است که در آن زمان مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

🔹بنابراین، شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی، موتورسواری، چه به‌صورت رانندگی و چه به‌صورت نشستن در ترک، از نظر این حکم ثانوی تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد. در شرایطی که اوضاع اقتصادی به گونه‌ای است که بسیاری از بانوان نمی‌توانند با ماشین سفر کنند، این موضوع قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد.

مطلب قبلی...
kooche.jpg
"مبینا زارع اولین قربانی فیلم عروسی دختر شمخانی در هتل اسپیناس پالاس"
مطلب بعدی...
smoke.jpg
دود سیاه در تهران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar16.jpg
مراسم خاکسپاری خواهر محمود احمدی‌ نژاد در بهشت زهرا
daily.jpg
دیدار خانوادگی لیلا فروهر و عارف
one16.jpg
تصاویری که غزال رجبیان همسر مهران مدیری از کنسرت دبی منتشر کرد
daily16.jpg
پژمان جمشیدی در کنار برادرزاده اش کورش در کانادا
goftar16-1.jpg
حضور خاتمی در مراسم عقد فرزند مافیای گاز و نفت
daily15-2.jpg
پشت صحنه کنسرت مهران مدیری در دبی
goftar15-1.jpg
چهره‌های مشهور در مراسم یادبود همایون ارشادی
goftar15.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم شهر با حضور هنرمندان در برج میلاد

از سایت های دیگر

از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند
داوری درباره ساواکی که نتوانست در مقابله با شورش ۵۷ موفق شود

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
goftar3-1.jpg
ناگفته های پرنس هری از رابطه جنسی با زنی سن بالا تا درگیری با ویلیام
one15-1.jpg
تصاویری از شیره کش خانه های تهران در سال ۱۳۳۴ با عرضه دولتی تریاک!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy