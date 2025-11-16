Sunday, Nov 16, 2025

صفحه نخست » ویدیویی پربازدید و وایرال شده از اذان گفتن یک روحانی به زبان چینی

chineseazan.jpg

مطلب ارسالی یکی از کاربران خبرنامه گویا: امروز در مسجد محل، حاج‌آقا با اعتمادبه‌نفسی مثال‌زدنی خطبه‌اش را یک‌راست به چینی شروع کرد؛ ما هم که تا دیروز فرق ماندارین و ماکارونی را نمی‌دانستیم، با دهان باز نگاه می‌کردیم و سر تکان می‌دادیم که یعنی «بله، عمیقاً فهمیدیم»!

فقط مانده بود زیرنویس هم بیفتد که رسماً حس یک سریال تاریخی چینی را کامل کند. حالا حاج‌آقا با لبخند می‌گوید این قدمی است برای «گسترش معنویت جهانی»؛ ما هم دعا می‌کنیم جلسه بعدی به زبان ساده‌تری باشد... مثلاً اسپانیایی!

***

