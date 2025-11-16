مطلب ارسالی یکی از کاربران خبرنامه گویا: امروز در مسجد محل، حاجآقا با اعتمادبهنفسی مثالزدنی خطبهاش را یکراست به چینی شروع کرد؛ ما هم که تا دیروز فرق ماندارین و ماکارونی را نمیدانستیم، با دهان باز نگاه میکردیم و سر تکان میدادیم که یعنی «بله، عمیقاً فهمیدیم»!
فقط مانده بود زیرنویس هم بیفتد که رسماً حس یک سریال تاریخی چینی را کامل کند. حالا حاجآقا با لبخند میگوید این قدمی است برای «گسترش معنویت جهانی»؛ ما هم دعا میکنیم جلسه بعدی به زبان سادهتری باشد... مثلاً اسپانیایی!
جای اینکه یک فکری به حال بی آبی و بی برقی و اقتصاد بکنند سرمایه مردم را به جیب این دلقکها میریزند که بیاد به چینی اذان بگه و پامنبریها بخندند pic.twitter.com/s6Hs7HSPcV
