شورای امنیت پیش نویس قطعنامه آمریکا در مورد غزه را تصویب کرد + واکنش ترامپ

🔸۱۳ عضو شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه آمریکا در مورد غزه رأی مثبت دادند. نمایندگان روسیه و چین به این پیش نویس رأی ممتنع دادند.

votelarge.jpg
🔸شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی آمریکا را تصویب کرد که به موجب آن، تشکیل یک نیروی بین‌المللی برای آنچه ایجاد ثبات در نوار غزه می خوانند مجاز شمرده می‌شود.

🔸قطعنامه شورای امنیت پایان سال ۲۰۲۷، را به عنوان زمان پایان مأموریت «شورای صلح» و حضور بین‌المللی مدنی و امنیتی در نوار غزه تعیین کرده است.

بیانیه ترامپ پس از تصویب طرح غزه در شورای امنیت سازمان ملل

دونالد ترامپ در شبکه "تروت سُشال" از تصویب این طرح ابراز خرسندی کرد و گفت این «هیأت صلح» با ریاست او و با حضور «برخی از قدرتمندترین و معتبرترین رهبران جهان» فعالیت خواهد کرد. ترامپ این رأی‌گیری را یکی از مهم‌ترین کارهای تاریخ سازمان ملل دانست و گفت که می‌تواند به گسترش صلح در سراسر جهان کمک کند.

ترامپ از کشورهای رای دهنده شورای امنیت: چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، الجزایر، دانمارک، یونان، گویان، کره جنوبی، پاکستان، پاناما، سیرالئون، اسلوونی و سومالی تشکر کرد.

او همچنین از کشورهایی که عضو شورا نبودند اما از این ابتکار حمایت کردند--از جمله قطر، مصر، امارات، عربستان سعودی، اندونزی، ترکیه و اردن--قدردانی کرد.

ترامپ گفت ترکیب اعضای «هیأت صلح» و چند اعلامیه دیگر طی هفته‌های آینده منتشر خواهد شد.

