گربههای کنجکاو،حناچی و خبرنگار را غافلگیر کردند! یکی از گربه ها بدون ایجاد مزاحمت،مدام میان پای دو نفر جابهجا میشد و فضایی متفاوتی به مصاحبه داد. خبرنگار و شهردار نیز با لبخند حضور او را پذیرفتند و گفتگو در همان حال ادامه یافت.
