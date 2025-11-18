Tuesday, Nov 18, 2025

گربه‌های کنجکاو،حناچی و خبرنگار را غافلگیر کردند! یکی از گربه ها بدون ایجاد مزاحمت،مدام میان پای دو نفر جابه‌جا می‌شد و فضایی متفاوتی به مصاحبه داد. خبرنگار و شهردار نیز با لبخند حضور او را پذیرفتند و گفتگو در همان حال ادامه یافت.

