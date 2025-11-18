گربه‌های کنجکاو،حناچی و خبرنگار را غافلگیر کردند! یکی از گربه ها بدون ایجاد مزاحمت،مدام میان پای دو نفر جابه‌جا می‌شد و فضایی متفاوتی به مصاحبه داد. خبرنگار و شهردار نیز با لبخند حضور او را پذیرفتند و گفتگو در همان حال ادامه یافت.

اتفاق جالب در گفتگو برنامه رُک با #پیروز_حناچی



گربه‌های کنجکاو،حناچی و خبرنگار را غافلگیر کردند!

یکی از #گربه ها بدون ایجاد مزاحمت،مدام میان پای دو نفر جابه‌جا می‌شد و فضایی متفاوتی به مصاحبه داد.

خبرنگار و شهردار نیز با لبخند حضور او را پذیرفتند و گفتگو در همان حال ادامه یافت. pic.twitter.com/YLESvUgT9B -- Azadeh Mokhtari (@AzadeMokhtari) November 17, 2025