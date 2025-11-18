خبرنامه گویا - بن سلمان امروز به دیدار دونالد ترامپ در کاخ سفید رفت. در جریان این دیدار، ترامپ او را به دیواری از عکس‌های رؤسای جمهور پیشین برد -- اما نکته جالب این بود که به جای عکس جو بایدن، تصویری از یک "اتو-پن" (رٌبات امضا) در حال امضای نام او قرار داده شده بود.

این اقدام نمادی آشکار از تمسخر ترامپ نسبت به بایدن است که پیش‌تر مدعی شده بود رئیس‌جمهور سابق در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نبوده و امضای اسناد مهم را با دستگاهی انجام داده که بدون حضور فیزیکی او، امضایش را تقلید می‌کند.

اتو-پن در واقع یک دستگاه مکانیکی است که با استفاده از بازوی موتوری، امضای فرد را دقیقاً بازتولید می‌کند.

استفاده از آن در سطوح بالا رایج است چون امکان امضای حجم زیادی از اسناد را فراهم می‌کند، اما جایگزینی پرتره بایدن با تصویری از این دستگاه باعث شده تا منتقدان آن را توهینی جدی به مشروعیت دوره ریاست‌جمهوری او ارزیابی کنند.