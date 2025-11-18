یوجی بلزا یک بلاگر ژاپنی است که به دلیل استعداد شگفت‌انگیز خود در صحبت کردن به چندین زبان مختلف شناخته شده است. او در ویدیوهای خود به صورت خودجوش با غریبه‌ها در خیابان‌، اغلب در وین (محل زندگی فعلی او)، مصاحبه می‌کند و آنها را با صحبت کردن به زبان مادری‌شان شگفت‌زده می‌کند.

