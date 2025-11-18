Tuesday, Nov 18, 2025

صفحه نخست » گپ خیابانی با دختر ایرانی-کره ای در اتریش خبرساز شد

یوجی بلزا یک بلاگر ژاپنی است که به دلیل استعداد شگفت‌انگیز خود در صحبت کردن به چندین زبان مختلف شناخته شده است. او در ویدیوهای خود به صورت خودجوش با غریبه‌ها در خیابان‌، اغلب در وین (محل زندگی فعلی او)، مصاحبه می‌کند و آنها را با صحبت کردن به زبان مادری‌شان شگفت‌زده می‌کند.

@yuji_beleza What a unique mix of languages 🇰🇷🇮🇷 If you want to learn languages, use Preply! Use the link in my BIO and get 50% OFF on your first lesson ✨#preply #japan #vienna #korea #farsi ♬ original sound - yuji_beleza

