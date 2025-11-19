(آپادانا )

"پادشاهی", آینده گریز ناپذیر ایران

"چه کسی را باید جای ناپلئون نشاند؟

پادشاهی که در نتیجه تبار خود تقدیس شده و اخلاقا شریف است (لویی هیجدهم). کسی که به سبب روشنفکری و بری بودن از تعصب و چشم پوشی از انتقام شهرت دارد.

ای فرانسویان, دوستان وهمراهان!

بیایید کشمکش ها و تنفر ها و اشتباهات خود را فراموش کنیم و در پناه پادشاه مشروع خویش بیارامیم!

بیایید بر روی ویرانه های کشور عزیزمان, یکدیگر را در آغوش گرفته, وارث هانری چهارم و لوئی چهاردهم را به یاری بخوانیم و فریاد برآوریم:

جاوید شاه!

جاوید شاه!"

- شاتو بریان -

(برگرفته از مجلد ۱۱ تاریخ تمدن ویل دورانت, عصر ناپلئون)

تشابه قابل تأمل فضای این فراخوان با فضای امروز ایران, درسی است برای همه ما پادشاهی خواهان, تا مصمم تر از هر زمان و با تکیه بر محور ملی بازگشت به ریل دو حکومت دورانساز پهلوی, از هر آنچه موجب آشوب های پساجمهوری اسلامی خواهد شد, پیشگیری نماییم. چرا که تنها در این صورت است که شاهد جاری شدن قانون و برپائی ثبات و توسعه دوباره به میهن عزیزمان خواهیم بود.

هشدار نسبت به تشتت نامعقول

ما در بیانیه نخست, یادآوری نمودیم که هر دو گرایش قانون اساسی مشروطه و دفترچه اضطرار, هر کدام در جای خود و متناسب با اقتضای شرایط و روند مبارزه, می توانند مفید واقع شوند.

پیام صریح ما پادشاهی خواهان درون, به همرزمان بیرون روشن بود:

پادشاهی, ظرفیت کثرت دارد. در این سامانه, قابلیت جذب گرایش های متفاوت فکری هست. در زیر این چتر واحد, هر مجادله تئوریکی, به شرط رعایت قواعد سیاست, قادر خواهد بود حتی بر غنا و پشتوانه فکری پادشاهی بیافزاید.

اما شوربختانه هنوز, علیرغم تأکید ما در بیانیهٔ نخست, مبنی بر اینکه همه گرایش های پادشاهی خواه می‌توانند زیر چتر گسترده پادشاهی به تعامل بپردازند و هیچ عقیده یا تاکتیک سیاسی نباید به اصل کار خدشه ای وارد آورد، همه ما شاهد آن هستیم که اختلافات نظری و مجادلات فکری دو طیف طرفداران قانون اساسی مشروطه و هواداران دفترچه اضطرار, از حد و مرز بحث فکری خارج مانده و اتهام ‌زنی، تخریب شخصیتی و حتی دشمنی اخلاقی کماکان ادامه دارد. اتفاقی که فقط دشمنان جریان ما را خشنود می سازد. ما این روند را که از بلوغ سیاسی کاملا بدور می باشد, نتیجه فقدان تجربه تشکیلاتی و کنش حرفه‌ای سیاسی ارزیابی می کنیم.

عظمت پشتوانه مردمی، ضعف سازمانی

پس از آشوب ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی, قریب به سه دهه, فضای سیاسی اپوزیسیون داخل وخارج کشور در ید اختیار جمهوری خواهان مذهبی, "ملی"- مذهبی و یا چپی بود که یا با داعیه اصلاح طلبی و یا با داعیه مخالفت با جمهوری اسلامی, معتقد به دزدیده شدن "انقلاب" خود توسط بخشی از رژیم و یا همه آن بودند. این روند ادامه داشت تا آنکه سرانجام, موج توفنده پادشاهی خواهی که همواره در تمامی این ۴۷ سال حکومت اسلامی, جریانی زنده و تپنده زیر پوست جامعه بود, از دل دریای ملت بزرگ ایران برخاستن گرفت.

سرآغاز این خیزش را می توان بطور قطع به آبان ۹۵ پیوند داد. موجی که از آبان ۹۵, با رویکرد بزرگداشت کوروش کبیر و پاسداشت تاریخ کهن و باشکوه ایران, سر برافراشت, با خیزش های دیماه ۹۶, آبان ۹۸ و جنبش مهسا (۱۴۰۱) ادامه یافت و هر بار بیشتر از پیش اوج گرفت.

اکنون می توان با قاطعیت اذعان داشت که موج خروشانی که به نام پادشاهی خواهی در کشورمان برخاسته, دیگر نه تنها سر باز ایستادن ندارد, بلکه با وجود اقدامات سرکوبگرانه و خشونت آمیز رژیم, روز به روز, بر عظمت و پیشروی آن افزوده می گردد. این جنبش که با شعار های محوری خود چون:

"رضاشاه روحت شاد"

"نه غزه نه لبنان, جانم فدای ایران"

"دشمن ما همینجاست, دروغ میگن آمریکاست" و

"ایران که شاه نداره, حساب کتاب نداره"

شروع شد, امروز به شعارهای راهبردی:

"شاه, رضا پهلوی"

"ای شاه ایران, برگرد به ایران" و

"جاوید شاه"

ارتقاء یافته است. بطوریکه این روزها پادشاهی خواهان, پرتوان تر از هر زمان, چه در داخل و چه در خارج, یکصدا و با سربلندی و صراحت, رضاشاه دوم را فریاد زده و او را پادشاه قانونی کشور می دانند.

اما با همه اینها, واقعیت اینجاست که طیف ما پادشاهی خواهان, با وجود کثرت میلیونی, هنوز فاقد عناصر کار آزموده و زبده سیاسی است. سعدی به‌ درستی گفته است:

"هرچه زود برآید، دیر نماید."

پادشاهی‌خواهی در معنای تشکیلات سیاسی، هنوز جریانی جوان است و همین ضعف ساختاری است که به مجادلات کوری که اشاره شد, دامن می زند. ==