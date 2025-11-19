وقتی شنیدم دفتر شاهزاده طرح «گارد جاویدان» را برای مبارزه با جمهوری نکبت اسلامی ارائه داده ابتدا فکر کردم این هم شوخی کثیف دستگاه امنیتی حکومت است ولی بعد با کمال تعجب دیدم کارگزاران شاهزاده جدی جدی این طرح را در قالب یک دفترچه ۱۳ برگی بیرون داده اند و سر دسته دفتر ایشان در این خصوص گفت و گویی هم با باقی مانده ی تلویزیون «منوتو» انجام داده که گل بود به چمن نیز آراسته شد.

مردد مانده بودم خطاب به آقایان بنویسم که این چه مسخره بازی یی ست که در آورده اند و ابزار تمسخر شاهزاده را به دست دشمنان ایشان داده اند بعد به خود گفتم: ای سخن! سکوت کن و تو پیش از حکومتی های زیرک این طرح را ریشخند نکن! دیدی باد «دفترچه اضطرار» خیلی سریع در رفت و به طرح های دو زاری قبلی پیوست این هم همانطور خواهد شد. دیدی نامگذاری «فرقه ی تبهکار» که آدم را یاد فرقه ی پیشه وری می انداخت اندک اندک به رحمت ایزدی پیوست این یکی هم همانطور به رحمت ایزدی خواهد پیوست. دیدی.... دیدی.... دیدی.....

دیدم تعداد این طرح ها زیاد شد و زیاد شد و زندگی ما رو به اتمام است و هر بار جوانک یا جوانک هایی بر سر کار می آیند و طرحی بامزه و نو ارائه می کنند و دیگر وقتی دستکم برای امثال من باقی نمانده که بخواهم بیشتر منتظر بمانم و باقی مانده ی عمر را در سکوت و خودخوری بگذرانم. باز به خود گفتم مگر جز این جوانک ها، کس دیگری هست که دستکم یک پشتوانه ی قرص و محکم مثل شاهزاده داشته باشند که بتوان به آن امید بست؟ پس دندان بر جگر بگذار و خفقان بگیر شاید خود به خود روزنی گشوده شود.

اما دیدم طبق معمول سکوت نمی توانم. آخر نادانی و جهل تا چه اندازه؟ آخر آقای طراح «گارد جاویدان»؟ تو اصلا می دانی گارد جاویدان چه بوده و چه می کرده و چه کسانی گارد جاویدان را تشکیل می دادند؟