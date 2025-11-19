Wednesday, Nov 19, 2025

kharazi.jpgخبرنامه گویا - کمال خرازی، مشاور سیاست خارجی خامنه ای در گفت‌وگویی اختصاصی با سی‌ان‌ان تأکید کرد که هرگونه مذاکره باید «بر پایه احترام و جایگاه برابر» باشد و دستورکار آن پیش از نشست‌ها تعیین شود.

او دولت دونالد ترامپ را متهم کرد که به دیپلماسی اعتقاد ندارد و بیشتر به استفاده از زور تمایل دارد. خرازی ادامه‌داد ایران همچنان شرایط پیشین خود را حفظ کرده و غنی‌سازی اورانیوم را برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و مصارف پزشکی ادامه خواهد داد. خرازی تأکید کرد که برنامه موشکی ایران گسترش یافته و قابل مذاکره نیست و تنها موضوع هسته‌ای می‌تواند محور گفت‌وگو با واشنگتن باشد.

حمله‌ای که در ژوئن از سوی اسرائیل انجام شد و در ادامه با حملات آمریکا به سه تأسیسات هسته‌ای ایران همراه شد، مذاکرات آن زمان میان دو کشور را متوقف کرد. به گفته خرازی، هنوز ارزیابی دقیقی از میزان خسارت به زیرساخت‌های هسته‌ای انجام نشده است.

یکی از مقامات وزارت خارجه ایران به سی‌ان‌ان گفته است که با وجود آسیب‌های جدی به ساختمان‌ها و تجهیزات، برنامه هسته‌ای ایران «دست‌نخورده» باقی مانده است. هم‌زمان، وزیر خارجه ایران اعلام کرده که فعلاً غنی‌سازی در تأسیسات هسته‌ای متوقف شده، زیرا این مراکز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

خرازی گفت که در صورت آغاز مذاکرات، بحث بر سر «درجه غنی‌سازی» خواهد بود، نه اصل غنی‌سازی.

با وجود نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی جدید، خرازی گفت ایران برای هر سناریویی آمادگی دارد. او همچنین به پیشنهاد قبلی آمریکا برای ایجاد کنسرسیومی بین‌المللی جهت نظارت بر غنی‌سازی در ایران اشاره کرد و گفت که تهران از ایده مشارکت در چنین سازوکاری استقبال می‌کند، مشروط بر اینکه کنترل توان غنی‌سازی در اختیار خود ایران باقی بماند.

خرازی در پایان پیامی برای ترامپ داشت: «با رویکردی مثبت نسبت به ایران آغاز کنید؛ پاسخ مثبت خواهید گرفت. اما این مستلزم آن است که آمریکا از به‌کارگیری زور علیه ایران دست بردارد. آنها امتحان کرده‌اند و حالا می‌دانند که این روش نه قابل قبول است و نه کارآمد.»

