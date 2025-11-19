Wednesday, Nov 19, 2025

صفحه نخست » حرف‌های تند طارمی + انتقاد شدید صدا و سیما به صحبت‌های کاپیتان

taremi.jpgخبرنامه گویا - پس از باخت ایران برابر ازبکستان در ضربات پنالتی، مهدی طارمی درباره کیفیت تورنمنت العین گفت مسابقات از نظر فنی قابل‌قبول بود. او تأکید کرد که تیم باید در جریان بازی پیروز می‌شد، زیرا برد در ۹۰ دقیقه اهمیت بیشتری نسبت به قضاوت در ضربات پنالتی دارد؛ جایی که نتیجه همیشه پنجاه‌پنجاه است.

اما مهم‌ترین بخش صحبت‌های او زمانی بود که به موضوع پنالتی‌زن‌ها اشاره کرد. طارمی توضیح داد که مشکل اصلی این بود که بسیاری از بازیکنان حاضر نبودند پنالتی بزنند و با صراحت گفت: «وقتی ۱۰ نفر می‌ایستند و می‌گویند پنالتی نمی‌زنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ من نوبت خودم را زده‌ام؛ بازی‌ها برای من تفاوتی ندارد.» او از این موضوع انتقاد کرد که اگر بازیکنی در بازی با ازبکستان جرئت پنالتی زدن نداشته باشد، چگونه می‌تواند در جام جهانی به کمک تیم بیاید؟

حمله شدید مجری صدا و سیما به صحبت‌های طارمی

مسئولیت شکست را بپذیرید؛ چرا در ترکیب پنالتی زن‌ها دخالت می کنید!

طارمی گفته بود: اگر ایده این است، دنبال چه می‌گردید؟ فوتبال را خراب کنید؟ اوکی. نمی‌شود تراکتور چمنش خراب باشد. چهار، پنج تیم بزرگ را بگویم چمن‌شان خراب است که چه؟ جمع نشوند یک جا؟ نه! اگر که کشور تنش دارد یا هر چیزی، نباید روی سر فوتبال خراب کنند.»

طارمی در ادامه با کنایه به تمجیدهای اخیر مسئولان حکومت از علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، گفت: «حالا بگویند فلان جا، او خوب کار کرده، نه! یک چیزی بدهید، یک چیزی بگیرید. در زمین خراب مگر می‌شود فوتبال بازی کرد؟ لیگ‌مان را ببینید؟ چند زمین درست در کل لیگ داریم؟ بازیکنان از خدایشان است در لیگ آسیا بازی کند در خارج‌از خانه چون چمنش خوب است.»

کاپیتان تیم ملی در پایان گفت: «اینکه می‌خواهند فوتبال را خراب کنند اصلا بحثش به من ربط ندارد. خراب کنید... فوتبال در دنیا خراب نمی‌شود. این که در ایران می‌خواهند خرابش کنند، بحثش جداست. با هر اتفاقی هم بخواهید رقم بزنید، مهم نیست ولی اگر چیزی نمی‌ دهید، این ور هم چیزی نخواهید.»

مطلب بعدی...
apenbanner.jpg
ویدیوی جنجالیِ دیدار امروز بن‌سلمان و ترامپ در کاخ سفید وایرال شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar18.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم کوروش با حضور مهناز افشار در تورنتو
daily18-1.jpg
تصویر کمتر دیده شده از مراسم ازدواج زنده یاد خسرو شکیبایی
one18-1.jpg
تصویری از درگیری خونین خیابانی بخاطر ۵ ریال! و در ۵۵ سال قبل
oholic18.jpg
سیب زمینی را به این شیوه پخت کنید تا چاق نشوید
goftar18-1.jpg
همایون شجریان در اولین حضور رسمی بعداز لغو کنسرت آزادی
daily.jpg
پوشش های جنجالی روشنک گرامی بازیگر ایرانی
goftar17-1.jpg
عنوان ملکه تناسب اندام به یک مدل و اینفلوئنسر ایرانی رسید
one17.jpg
نقش هانی کرده در تیم استقلال و ارتباط او با برخی سلبریتی ها چیست

از سایت های دیگر

سکس، ماوراءالطبیعه و آیین‌ها در حماسه تنانه
برای دور کردن خطر سکته مغزی چقدر و با چه سرعتی راه برویم؟
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چند نوع عاشق وجود دارد؟
dw.jpg
بختک یا فلج خواب چیست؟
gtv.jpg
تصاویر کلکسیون شگفت انگیز ماشین های میلیون دلاری "کینگ چارلز"
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
one17-1.jpg
خلیل ملکی از اعضای گروه ۵۳ نفر و از رهبران حزب توده
newso.jpg
مردی که با لهجه فرانسوی میلیونها ایرانی را عاشق کرد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy