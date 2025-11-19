خبرنامه گویا - پس از باخت ایران برابر ازبکستان در ضربات پنالتی، مهدی طارمی درباره کیفیت تورنمنت العین گفت مسابقات از نظر فنی قابلقبول بود. او تأکید کرد که تیم باید در جریان بازی پیروز میشد، زیرا برد در ۹۰ دقیقه اهمیت بیشتری نسبت به قضاوت در ضربات پنالتی دارد؛ جایی که نتیجه همیشه پنجاهپنجاه است.
اما مهمترین بخش صحبتهای او زمانی بود که به موضوع پنالتیزنها اشاره کرد. طارمی توضیح داد که مشکل اصلی این بود که بسیاری از بازیکنان حاضر نبودند پنالتی بزنند و با صراحت گفت: «وقتی ۱۰ نفر میایستند و میگویند پنالتی نمیزنیم، چه اتفاقی میافتد؟ من نوبت خودم را زدهام؛ بازیها برای من تفاوتی ندارد.» او از این موضوع انتقاد کرد که اگر بازیکنی در بازی با ازبکستان جرئت پنالتی زدن نداشته باشد، چگونه میتواند در جام جهانی به کمک تیم بیاید؟
حمله شدید مجری صدا و سیما به صحبتهای طارمی
مسئولیت شکست را بپذیرید؛ چرا در ترکیب پنالتی زنها دخالت می کنید!
طارمی گفته بود: اگر ایده این است، دنبال چه میگردید؟ فوتبال را خراب کنید؟ اوکی. نمیشود تراکتور چمنش خراب باشد. چهار، پنج تیم بزرگ را بگویم چمنشان خراب است که چه؟ جمع نشوند یک جا؟ نه! اگر که کشور تنش دارد یا هر چیزی، نباید روی سر فوتبال خراب کنند.»
طارمی در ادامه با کنایه به تمجیدهای اخیر مسئولان حکومت از علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، گفت: «حالا بگویند فلان جا، او خوب کار کرده، نه! یک چیزی بدهید، یک چیزی بگیرید. در زمین خراب مگر میشود فوتبال بازی کرد؟ لیگمان را ببینید؟ چند زمین درست در کل لیگ داریم؟ بازیکنان از خدایشان است در لیگ آسیا بازی کند در خارجاز خانه چون چمنش خوب است.»
کاپیتان تیم ملی در پایان گفت: «اینکه میخواهند فوتبال را خراب کنند اصلا بحثش به من ربط ندارد. خراب کنید... فوتبال در دنیا خراب نمیشود. این که در ایران میخواهند خرابش کنند، بحثش جداست. با هر اتفاقی هم بخواهید رقم بزنید، مهم نیست ولی اگر چیزی نمی دهید، این ور هم چیزی نخواهید.»