تحکیم ملت - قوه قضاییه جان‌باختن فرزاد خوش‌برش،‌ زندانی سیاسی در مازندران را تایید کرد و نوشت او پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.



هه‌نگاو پیش‌تر گزارش داد خوش‌برش یک هفته پس از بازداشت به‌طور مشکوکی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری جان باخت و بر پیکرش نشانه‌های ضرب‌وجرح و کبودی مشاهده شد.

خبرگزاری میزان، چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد که خوش‌برش ۲۵ آبان در پی «بروز علایم بیماری» به بیمارستان منتقل شد و در همان روز با تودیع وثیقه «آزاد» شد.



درحالی‌که هه‌نگاو ۲۷ آبان گزارش داده بود شاهدان عینی نشانه‌هایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر او مشاهده کرده‌اند، رسانه قوه قضاییه بدون اشاره به شکنجه نوشت او دو روز پس از انتقال به بیمارستان در ۲۷ آبان و «به علت بیماری» جان باخت.



هه‌نگاو در گزارش خود به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوش‌برش نوشته بود: «اداره اطلاعات ساری مدعی شده که وضعیت سلامت این متهم سیاسی در بازداشتگاه وخیم شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.»

بر اساس گزارش هه‌نگاو، نیروهای اداره اطلاعات با حضور در قبرستان از حاضران ویدیو و تصویر گرفته و نسبت به هرگونه خبررسانی در این مورد هشدار داده‌اند.



خوش‌برش پیش‌تر در ٢١ آبان برای بار دوم به‌دست ماموران وزارت اطلاعات در ساری بازداشت شده بود. او مردادماه نیز به‌دلیل آن‌چه «انتشار پست و استوری انتقادی و اعتراضی سیاسی» عنوان شده، بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اعلامیه خود جان‌باختن فرزاد خوش‌برش،‌ زندانی سیاسی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری در مازندران و در پی شکنجه را رد کرد.