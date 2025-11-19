ایران اینترنشنال - به گزارش تلگراف، تنش و بیاعتمادی ناشی از نگرانی از نفوذ اسرائیل میان فرماندهان و نهادهای امنیتی ایران بالا گرفته و مقامها برای اثبات وفاداری خود به رقابت افتادهاند.
این روزنامه افزود اعضای سپاه پاسداران و چند نهاد امنیتی کلیدی، فرماندهان و چهرههای ارشد در حال رویارویی با یکدیگر هستند.
به نوشته تلگراف، ترس فزایندهای در میان مقامهای ایرانی و محافل امنیتی وجود دارد که افرادی که احتمالا از سوی اسرائیل تحت فشار قرار گرفتهاند یا با اطلاعات اسرائیل همکاری کردهاند، ممکن است افراد وفادار را بهطور نادرست بهعنوان خائن معرفی کنند.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به این روزنامه گفت: «بسیاری از مقامها، از جمله در سپاه، هر کاری میکنند تا سیستم را قانع کنند کار اشتباهی نکردهاند، چون اکنون برای همه روشن است که اسرائیلیها در چند نهاد بهشدت نفوذ کردهاند.»
مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران، ۲۰ آبان خود در جلسه علنی مجلس برای «بررسی میزان اجرای برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور در سال نخست»، گفت: «در جنگ ۱۲ روزه هیچ ترسی از اینکه چه اتفاقی رخ بدهد نداشتم، اما واهمه داشتم خدایی نکرده اتفاقی برای رهبری رخ بدهد. آنوقت ما با همدیگر دعوا میکنیم و اصلا لازم نیست اسرائیل بیاید.»
اوایل آبان هم اعلام خبر برکناری محمدرضا نقدی از معاونت سپاه پاسداران با سه ماه تاخیر، گمانهزنیها درباره بازداشت احتمالیاش به اتهام همکاری با اسرائیل را تقویت کرد.
او سالها فرمانده اطلاعاتی در سپاه و نیروی قدس بود و قبلا دو عضو دفترش به جرم جاسوسی برای اسرائیل زندانی و اعدام شدند.
نشریه بریتانیایی ساندیتایمز در مرداد ماه در گزارشی تحقیقی فاش کرد که اسرائیل در یک سال گذشته با اجرای سلسلهای از عملیاتهای پیچیده اطلاعاتی و نظامی، توانست به عمق ساختارهای امنیتی، نظامی و هستهای جمهوری اسلامی نفوذ کند و ضربات بیسابقهای به آن وارد سازد.
بر اساس این گزارش، از ترور فرماندهان حزبالله و حماس تا تخریب تجهیزات و زیرساختهای حیاتی در ایران، این عملیاتها به گفته مقامهای اطلاعاتی اسرائیلی، موازنه قدرت را به نفع تلآویو تغییر دادهاند.
