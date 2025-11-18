Tuesday, Nov 18, 2025

صفحه نخست » آقای گنجی مردم «احمق» نیستند

ganji.jpgعبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در ایکس نوشت: بالاخره اون اسکل‌هایی که ٧۴ جنازه در سد کرج پیدا کردند....

نقد شایعات با توهین درمان نمی‌شود

خبرنامه گویا - در کنار نقد شایعات و فضای احساسی شبکه‌های اجتماعی، نمی‌توان از نقش نهادهای رسمی در شکل‌گیری یا پایان دادن به چنین موج‌هایی غافل شد. وقتی ادعایی - هرچند بی‌پایه - به‌طور گسترده پخش می‌شود، بهترین راه نه تمسخر مردم و نه خطاب قراردادن منتقدان با عبارات تحقیرآمیز، بلکه انتشار سریع و دقیق اطلاعات مستند از سوی نهادهای مسئول است. شفافیت، گزارش کارشناسی و ارائه‌ی داده‌های قابل راستی‌آزمایی، هم مانع گسترش سوءظن می‌شود و هم اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند؛ اعتمادی که با بی‌اعتنایی یا پاسخ‌های احساسی به‌راحتی آسیب می‌بیند.

از سوی دیگر، تمرکز صرف بر «احمق انگاشتن» کسانی که پرسش یا تردید دارند، عملاً به بازتولید همان فضایی کمک می‌کند که نویسنده از آن شکایت می‌کند. مردم زمانی کمتر جذب شایعات می‌شوند که احساس کنند پرسش‌هایشان محترم شمرده می‌شود و مسئولان آماده‌اند درباره‌ی هر مورد حساس - حتی اگر یک شایعه محض باشد - توضیح روشن و قابل پیگیری بدهند. در غیاب این سازوکار، طبیعی است که شبکه‌های اجتماعی جای خالی اعتماد را پر کنند و حتی ادعاهای بی‌اساس هم مخاطب پیدا کند.

متن کامل نوشته عبدالله گنجی در شبکه اکس:

بالاخره اون اسکل‌هایی که ٧۴ جنازه در سد کرج پیدا کردند

  • پایان داستان را چگونه جمع کردند؟
  • کجا دفن شدند؟
  • داخل سردخانه دولت هستند؟
  • ٧۴ خانواده بچه‌هاشون را دیدند؟
  • چطور زیر آب مانده بودند؟
  • قابل شناسایی بودند؟
  • مرد بودند؟
  • زن بودند؟
  • مربوط به چه موقعی بودند؟
  • چندسال اونجا بودند؟
  • هیچ یک به دهانه خروجی سد نرسیده بودند؟

خداوند دشمنان ما از احمق ها قرار دارد. یک پست اینستاگرامی در این باره دیدم یک میلیون لایک خورده بود! ربات است یا عقل نیست؟

بعد از فضاسازی با صدها اکانت، اینقدر آش شور بود که حالا می‌گویند کار خود جمهوری اسلامی بوده! مثل ارتشی‌های مترو!

