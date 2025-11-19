Wednesday, Nov 19, 2025

خبر مرگ پسر کاظم صدیقی، امام جمعه سابق تهران، و متهم پرونده زمین‌‌خواری، بر ابهام‌ها درباره این پرونده افزود. شش ماه پیش، پس از آن‌که فاش شد سخنران محبوب خامنه‌ای، ۴۲۰۰ متر از زمین حوزه علمیه ازگل را به اعضای خانواده‌اش فروخته، پسر و عروس او بازداشت شدند. گزارشی از مجتبا پورمحسن

