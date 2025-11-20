پیتر زالتسمن، خلبان اتریشیِ لباس‌بالدار، با پروازی کم‌نظیر و اوج‌گیری بر فراز ال‌هیرو در جزایر قناری اسپانیا، پرواز انسان را یک گام فراتر برد.



در این پرواز تاریخی، زالتسمن کاری را انجام داد که سال‌ها برای یک وینگ‌سوتِ بدون موتور دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید: او به‌جای پایین آمدن، ارتفاع گرفت. او با استفاده از فویلی که با همکاری تیم فناوری‌های پیشرفتهٔ ردبول طراحی شده بود، از جریان‌های صعودیِ یال کوه بهره برد و در بادهایی که معمولاً برای چنین کاری بسیار ضعیف‌اند، اوج گرفت.

Red Bull athlete Peter Salzmann has completed the first altitude-gaining wingsuit soaring flight, enabled by a foil wing developed with Red Bull Advanced Technologies. More for media > https://t.co/KwFJSRmSFA pic.twitter.com/fLebn0eKlq -- @RBContentPool (@RBContentPool) November 19, 2025

این فویل شبیه هیدروفویل عمل می‌کند و به او اجازه می‌دهد در نزدیکی سرعت واماندگی پرواز کند و همچنان نیروی برا تولید کند.

نخستین آزمایش این سامانه در سال ۲۰۲۴ بر فراز یونگفراو انجام شد و توانایی‌های آن را نشان داد. پرش ال‌هیرو این دستاورد را تأیید کرد و ثابت کرد که او می‌تواند اوج بگیرد، گردش کند و در هوا بماند؛ دستاوردی که پرواز با وینگ‌سوت را بیش از هر زمان دیگری به اوج‌گیریِ واقعیِ پرندگان نزدیک می‌کند.