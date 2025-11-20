به یاد پدرم که از فروغی می گفت و به منوچهر فرهنگی که شیفتۀ فروغی بود

* محمدعلی فروغی از نسل سیاستمدارانی بود که «حفظ آب و خاک را - به هر قیمت - واجب می دانستند،حتّی اگر به آنها وصلۀ خیانت بچسبانند... نسل ایران دوست ها.نسل مردان باتحمّل و پُرحوصله ، نسل مؤمنین به قانون.نسل باورکنندگانِ عدالت وُ خیر.»

*«بازگشت به فروغی»در عرصۀ روشنفکری ایران فصل فرخنده و امیدبخشی است و به ما می آموزد که روشنفکران واقعی نباید مقهور هیاهوهای تبلیغاتی مخالفان گردند.

یادِ بعضی نفرات

روشنم می دارد

(نیما)

در یادداشتی نوشته ام:گاهی نامِ افراد تبلورِ شخصیّتِ آنان است، یعنی اسم با مُسمّا همخوان وُ همآهنگ است مانند: محمّدعلی فروغی (ذُکا المُلک).

مقالۀ بلندِ « فروغی در ظلمات »کوششی برای نشان دادنِ ابعاد شخصیّت او بود و اینک سالگرد خاموشی فروغی (۵ آذر) فرصتی است تا بار دیگر به چهرۀ این فرزانۀ فرهنگ و سیاست ایران بنگریم.

در میان همۀ رجال سیاسی ایران،من به محمدعلی فروغی ارادتی خاص دارم زیرا که در همۀ سال های خاموشی و فراموشی،او به ما آموخت که « چرا باید ایران را دوست داشت؟».

فروغی از نسل سیاستمدارانی بود که«حفظ آب و خاک را - به هر قیمت - واجب می دانستند، حتّی اگر به آنها وصلۀ خیانت بچسبانند: نسلِ ایران دوست ها.نسل مردان باتحمّل و پُرحوصله، نسلِ مؤمنین به قانون. نسلِ باورکنندگان عدالت وُ خیر.نسلی که تکرار آن شاید میسّر نباشد»[i]

هندسۀ فکری فروغی را چند ضلعِ پایدار تشکیل می داد:

۱-اعتقاد به تمامیّت ارضی ایران،

۲-اعتقاد به زبان فارسی به عنوان زبان همۀ اقوام ایرانی،

۳-اعتقاد به عدالت اجتماعی،

۴-اعتقاد به تجدّدگرائی و پادشاهی مشروطه

فروغی«روشنفکرِ بحران ها بزرگ» بود از جمله:انقلاب مشروطیّت،جنگ جهانی اوّل و ظهور رضاشاه،جنگ جهانی دوم و اشغال ایران.فروغی در همۀ این بحران های بزرگ با عقلانیّت،اعتدال و بلند نظری کوشید تا راهی برای نجات و اعتلای ایران بیابد.ارادت خاص من به فروغی دلایل دیگری نیز دارد،از جمله، عشقِ عمیق او به شاهنامۀ فردوسی و جانِ شیفتۀ وی در مواجهه با شعر و ادب پارسی چندانکه به روایت استاد حبیب یغمائی:

- «گاه از سرنوشت قهرمانان شاهنامه چنان متأثّر و مُنقلِب می شد که می گریست...به خاطر دارم در داستان فریدون به این بیت رسیدیم:

جهان را چو باران به بایستگی

روان را چو دانش به شایستگی

دیدم این پیرمردِ با وقارِ آزموده ،درست چون کودکی دل شکسته گریه می کند به طوری که اشک از ریشِ سفیدش جاری است.»[ii]

حبیب یغمائی در روایتی دیگر اشاره می کند:

-«با مرحوم فروغی، غزلیّات سعدی را تصحیح می‌کردم؛ به این غزل رسیدیم:

بختِ آئینه ندارم که در آن می‌نگری

خاکِ بازار نَیَرزَم که بر آن می‌گذری

چون این بیت خوانده شد:

خفتگان را خبر از محنتِ بیداران نیست

تا غمت پیش نیاید غمِ مردم نخوری

پیرمردِ بزرگوار چنان گریست که بیهوش درافتاد»[iii]

در هنگامۀ کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) فروغی هوشیاری و همبستگی ملّی برای ایجاد یک صدای واحد به منظور انعکاسِ مظلومیّتِ ایران در سطح بین المللی را ضروری می دانست و تأکید می کرد:

-«... ایران باید صدا داشته باشد. ایران اوّل باید وجود پیدا کند تا بر وجودش اثر مترتّب شود. وجود داشتن ایران هم، وجود افکار عامّه است. وجود افکار عامّه بسته به این است که جماعتی ولو قلیل باشند، از روی بی غرضی در خیرِ مملکت کار کنند و متّفق باشند... افسوس، بس که گفتم زبان من فرسود.»[iv]

فروغی ضمن گلایه از « قحط ‌الرجال»،ناامیدی خود را از شرایط سیاسی-اجتماعی حاکم بر ایران ابراز می کرد و می گفت «در جبین این کشتی نورِ رستگاری نیست.»او در نامه ای به تقی زاده(به تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۲۱/ ۱۴ آذر۱۳۰۰) می نویسد:

-«حضرت عالی می‌دانید که قحط‌الرجال امروزی ما نتیجۀ آن است که در دورۀ سلطنت ناصرالدین ‌شاه و مظفرالدین ‌شاه از لیاقت اشخاص صرف‌نظر شده و هوسناکی اولیای مملکت‌،مدار امور بود. حالا به مراتب بد‌تر شده و فقط انتریک و دسیسه و دسته‌بندی و فحاشی و بستگی به مقامات مقتدرۀ خارجی و داخلی میزان پیشرفت مقصود است.از طرف دیگر آخوند و مُلّا و روضه‌خوان منکر مدارس جدیده شده، می‌خواهند درِ آن‌ها را ببندند و روزنامه‌ای که برای نسوان طبع می‌شود توقیف می‌کنند. مختصر ،خربازار غریبی است.»[v]

در چنان شرایطی قدرت گیری رضاخان سردار سپه باعث امید فروغی شد چندانکه بزودی به سردار سپه پیوست و بعدها - با توجه به علایق فروغی به تاریخ ایران باستان- نام «پهلوی» را برای رضاشاه برگزید. با چنان خصوصیّتی، فروغی به عنوان «عقل منفصل رضا شاه» کوشید تا بسیاری از آرمان های ناکام جنبش مشروطیّت را به دست رضاشاه عملی سازد،از جمله: