دادگاهی در آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را بابت «درد و رنج‌هایی» که اکبر لکستانی، از مخالفان جمهوری اسلامی و زندانی سیاسی پیشین، می‌گوید در دوره زندان متحمل شده مستحق دریافت بیش از چهارده میلیون دلار دانسته است.

آقای لکستانی از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و حسین سلامی، فرمانده پیشین سپاه، شکایت کرده بود که او را غیرقانونی زندانی کرده و با شکنجه و ضرب و جرح او در زندان صدمات غیرقابل جبرانی به روح و جسمش وارد کرده اند. پای راست آقای لکستانی از زیر انگشتان قطع شده و به گفته علی هریسچی، وکیلش، چشم‌هایش در خطر نابینایی هستند.

اکبر لکستانی به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید حکومت ایران او را «معلول جسمی و روحی» کرده و برای همین به دادگاه شکایت برده است. اما در عین حال می‌گوید قصد دیگرش از شکایت این بوده که بتواند صدای زندانیان سیاسی باشد و اینکه می‌خواسته کاری کند تا اتفاقاتی که برای او رخ داده برای بقیه زندانیان روی ندهد.

در این مورد هم مانند پرونده‌های مشابهی که در گذشته علیه جمهوری اسلامی مطرح شده بود، ایران نماینده‌ای به دادگاه نفرستاد و از خود دفاع نکرده است. دادگاه در پرونده‌هایی از این دست که متهم کشوری خارجی است، از شاکی می‌خواهد تا مدعاهای خود را اثبات کند و تنها در صورت متقاعد شدن قاضی است که حکم به نفع شاکی صادر شده و متهم به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. به گفته‌ی آقای هریسچی، بخشی از دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده آقای لکستانی همین اثبات مدعا به قاضی است که از پرونده‌های عادی که وکیل شاکی و متهم هر دو به دادگاه می‌روند بیشتر زمان می‌برد.

«جیا کاب»، قاضی پرونده بخشی از مدعاهای شاکی را پذیرفته و بعضی را نپذیرفته است و در نهایت با مقایسه پرونده‌های مشابه، حکم داده که حکومت ایران باید چهارده میلیون و۲۳۳ هزار و دویست و چهار دلار و هشتاد و هشت سنت به اکبر لکستانی بپردازد. نیمی از این مبلغ بابت خساراتی است که به آقای لکستانی وارد شده و نیمه‌ دیگر جنبه تنبیهی دارد.

بنا به مقررات کنونی آمریکا نیمی از این مبلغ که بابت خسارت وارد شده به آقای لکستانی است، از محل صندوقی پرداخت می‌شود که حکومت آمریکا تشکیل داده است. آقای هریسچی می‌گوید بخشی از جریمه‌های شرکت‌ها و افرادی که در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک می‌کنند به این صندوق رفته و از آن محل به شاکیان پرداخت می‌شود.

به گفته آقای هریسچی این صندوق هر سال به شاکیان پولی پرداخت نمی‌کند و معمولا یکی - دو درصد از جریمه‌های تعیین شده در دادگاه‌ها را در هر دوره به شاکیان می‌پردازد. اکبر لکستانی از جنگ تا شورای شهر