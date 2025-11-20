پشت پرده حمایت پنهان دوحه، ریاض و ابوظبی از تداوم وضعیت موجود در ایران
خبرنامه گویا - یدالله کریمیپور در این نوشته کوتاه با طرح زاویهای تازه در تحلیل سیاست منطقهای، میگوید تصور عمومی از «حامیان جهانی» جمهوری اسلامی نیازمند بازنگری جدی است. او معتقد است برخلاف دیدگاهی که نقش چین، روسیه یا کره شمالی را در بقای ساختار کنونی ایران برجسته میکند، بازیگران اصلی این معادله نه قدرتهای دور، بلکه همسایگان ثروتمند و تأثیرگذار منطقه هستند؛ کشورهایی که بهطور مستقیم از ثبات فعلی* ایران سود میبرند.
*«ثبات» در اینجا به معنای ثباتِ ساختار سیاسی موجود است، نه رونق یا قدرت گرفتن ایران
نگاهبانان پنهان جمهوری اسلامی
یدالله کریمی پور
با شنیدن این عنوان معمولاً نام روسیه، چین یا کره شمالی به ذهن میآید؛ ولی امروز در واقعیتِ ، نگهبانان مؤثر بقای جمهوری اسلامی نه قدرتهای دور، بلکه به گمانم همسایگان توانمند و ثروتمند منطقهاند:
ترکیه، عمان، قطر، عربستان، امارات و حتی کویت.
این کشورها--هر یک با منطق و نفوذ خاص خود--میکوشند ثبات فعلی ایران حفظ شود؛ زیرا جایگزینی احتمالی آن با یک دولت ملیگرا و توسعهخواه، یادآور ایران نیرومند دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی، میتواند موازنه اقتصادی و ژئوپولیتیک خاورمیانه را بهطور بنیادین دگرگون کند.
به همین دلیل، آنان در عمل برای جلوگیری از فروپاشی یا جهش رادیکال در ساختار قدرت ایران، هزینه میدهند و وضعیت «قابل پیشبینی» کنونی را بر هر تحول نامعلوم ترجیح میدهند.