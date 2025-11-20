Thursday, Nov 20, 2025

akhavanMSweden.jpgمنوتو - یک شبکه از امامان مرتبط با جریان اسلام‌گرای افراطی اخوان‌المسلمین که اداره مدارس خصوصی در سوئد را بر عهده داشتند و اکنون از کشور گریخته‌اند، بیش از صد میلیون دلار از مالیات‌دهندگان سوئدی اختلاس کرده‌اند.

تحقیقات روزنامه اکسپرسن نشان می‌دهد این گروه‌ها از طریق یارانه‌های آموزشی و بودجه‌های رفاهی بیش از یک میلیارد کرون سوئد اختلاس کرده‌اند. بر اساس گزارش، یکی از اعضای این شبکه عبدالرزاق وابری، نماینده پیشین پارلمان سوئد است که با صدور فاکتورهای جعلی ای‌تی، حدود ۱۲ میلیون کرون را برای تامین مالی کلوب‌های جنسی در تایلند، هتل‌های لوکس و همچنین حزب اسلام‌گرای خود در سومالی منتقل کرده است.

هنریک فاگر، دادستان ارشد اداره مبارزه با جرائم اقتصادی گوتنبرگ، که مسئول یک پروژه ویژه برای رسیدگی به تخلفات مدارس آزاد بوده، می‌گوید: «این یک خسارت دوگانه است. پول رفاه از بین می‌رود، ما خدماتی را که با مالیات‌مان پرداخت کرده‌ایم دریافت نمی‌کنیم، و در عین حال کسانی این پول را می‌دزدند و ثروتمند می‌شوند.»

بر اساس تحقیقات جدید، پرونده‌هایی که پیش‌تر به عنوان موارد جداگانه مطرح می‌شد، در واقع به دو شبکه هماهنگ مربوط بوده که در مقیاس چندین میلیون دلاری مرتکب جرائم رفاهی شده‌اند.

گروهی از امامان که سازمان امنیت سوئد در سال ۲۰۱۹ آنها را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرده بود، ابورعد، عبدالناصر النقدی و حسین الجیبوری، مدارس و مهدکودک‌هایی را اداره می‌کردند که ده‌ها میلیون کرون را به افراد و گروه‌های افراطی در مالتا منتقل می‌کردند.

این مدارس اکنون به درخواست مستقیم سازمان امنیت یا پس از تحقیقات مالی، توسط مقامات سوئد تعطیل شده‌اند.


