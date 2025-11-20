خلاصه گزارش رویترز:
- پیام ایران به آمریکا از طریق «بنسلمان» جهت احیای مذاکرات هستهای / در این نامه «پزشکیان» گفته است «ایران به دنبال رویارویی نیست»/ «بنسلمان» میخواهد این مناقشه به صورت مسالمتآمیز پایان یابد؛ این موضوع برای وی مهم است
- ایران پیامی برای احیای مذاکرات هستهای به بن سلمان پیش از سفر آمریکا ارسال کرده بود.
- در نامه پزشکیان که تحویل بن سلمان شده بود، او گفته است که ایران «دنبال رویارویی نیست» و همچنان «برای حلوفصل اختلاف هستهای از طریق دیپلماسی، مشروط بر آنکه حقوقش تضمین شود، آمادگی دارد»
- یکی از منابع در خلیج فارس گفت که ایران به دنبال یک کانال برای ازسرگیری گفتوگوها با واشنگتن است و اینکه رهبر سعودی نیز راهحل مسالمتآمیز را ترجیح میدهد و این پیام را در جریان سفرش به رئیسجمهور دونالد ترامپ منتقل کرده است.
خبرنامه گویا - به گزارش رویترز ایران از عربستان سعودی خواسته است که برای احیای مذاکرات متوقفشده هستهای میان تهران و واشنگتن میانجیگری کند؛ درخواستی که بهگفته دو منبع آگاه منطقهای، بازتابدهنده نگرانی تهران از احتمال تکرار حملات هوایی اسرائیل و تشدید فشارهای اقتصادی است. یک روز پیش از سفر محمد بن سلمان به واشنگتن، رئیسجمهوری ایران، مسعود پزشکیان، نامهای به ولیعهد سعودی فرستاد که محتوای آن از سوی رسانههای دو کشور گزارش شد.
در این نامه، پزشکیان تأکید کرده است که ایران بهدنبال رویارویی نیست، خواهان همکاری گستردهتر در منطقه است و همچنان برای حلوفصل پرونده هستهای از مسیر دیپلماسی آمادگی دارد؛ البته به شرط آنکه «حقوق ایران تضمین شود». سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که پیام رئیسجمهور ماهیتی دوجانبه داشته، اما منابع مطلع میگویند تهران بهدنبال یافتن مسیری تازه برای گفتگو با آمریکاست.
یکی از منابع عرب خلیج فارس گفته است تهران امیدوار است عربستان بتواند کانالی تازه برای باز کردن باب مذاکرات با واشنگتن باشد و در مقابل، ولیعهد سعودی نیز از حلوفصل مسالمتآمیز بحران حمایت میکند.
روابط سرد و رقابتی میان تهران و ریاض پس از آشتی سال ۲۰۲۳ با میانجیگری چین بهتدریج رو به بهبود گذاشته و اکنون عربستان با توجه به وزن سیاسی و روابط امنیتی عمیق خود با آمریکا، در جایگاهی است که میتواند نقش میانجی مؤثر ایفا کند.
در همین حال، موقعیت منطقهای ایران نسبت به دو سال پیش تضعیف شده است؛ از ضربات سنگین به گروههای تحت حمایت تهران در غزه و لبنان تا سقوط متحد نزدیکش در سوریه.
با این حال، فاصله میان خواستههای تهران و واشنگتن بسیار زیاد است. ایران خواستار رفع تحریمهای فلجکننده آمریکا است و واشنگتن توقف غنیسازی در خاک ایران، محدودیت برنامه موشکی و پایان حمایت از گروههای نیابتی منطقهای را مطالبه میکند؛ شروطی که تهران تاکنون نپذیرفته است. در مقابل، آمریکا و اسرائیل هشدار دادهاند که در صورت ازسرگیری غنیسازی، دوباره دست به حمله خواهند زد.
همزمان، فشارهای اقتصادی بیسابقه، سقوط ارزش پول ملی، تورم شدید و کمبود انرژی و آب، نارضایتی عمومی در داخل ایران را افزایش داده است. دو مقام ارشد ایرانی به رویترز گفتهاند که نگرانی از خشم اجتماعی و خطر حملات تازه، حاکمیت ایران را بهسوی تلاش برای خروج از انزوای اقتصادی و یافتن راهی برای احیای دیپلماسی با واشنگتن سوق داده است.
