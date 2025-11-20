Thursday, Nov 20, 2025

صفحه نخست » ادعای جنجالی افسر سابق سازمان سیا: استفاده اسرائیل از پناهجویان غیرقانونی برای جاسوسی در ایران

cia.jpgخبرنامه گویا - در یک گفت‌وگوی بحث‌برانگیز، جان کاریاکو، افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، مدعی شد که اسرائیل از میان پناهجویان غیرقانونی افغان در ایران نیرو جذب کرده و از وضعیت سخت و ناامید‌کننده آن‌ها برای جاسوسی استفاده کرده است.

به گفته کاریاکو:

«این افراد هیچ‌وقت شهروندی ایران را به دست نمی‌آورند... آن‌ها در وضعیت بسیار سختی بودند و همین باعث شد اسرائیلی‌ها بتوانند آن‌ها را جذب کنند. به آن‌ها می‌گفتند: در این خیابان بایست، وقتی ماشین فلان فرمانده عبور کرد یادداشت کن و برای ما بفرست. این هم ۱۰۰ دلار. اسرائیلی‌ها هزاران نفر از این افراد را به همین شکل به‌کار گرفتند.»

این اظهارات هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده و می‌تواند واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته باشد.

***

مطلب بعدی...
roostayee.jpg
یک موی گندیده محمد بن سلمان و همه مردان ج ا

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily20.jpg
گزارش تصویری از حضور رونالدو و همسرش در کاخ سفید
goftar20.jpg
«سرکار استوار» محبوب؛ داستان بازیگر دوست‌داشتنی که با یک نقش همیشگی ماندگار شد
one20.jpg
چهره‌های سیاسی و هنری در سالگرد درگذشت حبیب عسگراولادی
one20-1.jpg
حضور هویدا در مراسم انتقال ضریح حضرت ابوالفضل از اصفهان به کربلا
oholic20.jpg
«گرانترین اثر باب راس چکش خورد؛ فروش ۶۰۰٫۰۰۰ دلاری آثار برنامه "لذت آشپزی"
daily.jpg
شاید باورتون نشه اما، جشن***هم داریم!
goftar19.jpg
چهره خندان همسر عباس عراقچی در بازارچه خیریه دیپلماتیک وزارت خارجه
goftar19-1.jpg
درآمد نجومی مجید واشقانی از مصاحبه با چهره های پرحاشیه لو رفت!

از سایت های دیگر

کشف جدید دانشمندان راه را برای ارگاسم‌های پیاپی و بدون نیاز به استراحت مردان هموار می‌کند
چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
واکنش عصبی برد پیت به خواستگاری جعلی نسبت داده شده به او
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چند نوع عاشق وجود دارد؟
dw.jpg
بختک یا فلج خواب چیست؟
gtv.jpg
تصاویر کلکسیون شگفت انگیز ماشین های میلیون دلاری "کینگ چارلز"
oholic7-1.jpg
پیری‌ زودرس با این عادات غذایی
one23-1.jpg
یک روز در زندگی خصوصی بن سلمان ولیعهد عربستان
لف22-1.jpg
پمپ بنزین های خیابانی در تهران!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy