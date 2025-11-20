خبرنامه گویا - در یک گفتوگوی بحثبرانگیز، جان کاریاکو، افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، مدعی شد که اسرائیل از میان پناهجویان غیرقانونی افغان در ایران نیرو جذب کرده و از وضعیت سخت و ناامیدکننده آنها برای جاسوسی استفاده کرده است.
به گفته کاریاکو:
«این افراد هیچوقت شهروندی ایران را به دست نمیآورند... آنها در وضعیت بسیار سختی بودند و همین باعث شد اسرائیلیها بتوانند آنها را جذب کنند. به آنها میگفتند: در این خیابان بایست، وقتی ماشین فلان فرمانده عبور کرد یادداشت کن و برای ما بفرست. این هم ۱۰۰ دلار. اسرائیلیها هزاران نفر از این افراد را به همین شکل بهکار گرفتند.»
این اظهارات هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده و میتواند واکنشهای گستردهای در پی داشته باشد.
Former CIA officer John Kiriakou claims Israel recruited stateless Afghan refugees in Iran as spotters, using their desperation to gather intel.-- Open Source Intel (@Osint613) November 20, 2025
Kiriakou:
"They'll never get Iranian citizenship... they're desperate, those are the guys that the Israelis recruited... 'Stand on this... pic.twitter.com/HQaRGoUDiW
