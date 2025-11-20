خبرنامه گویا - در یک گفت‌وگوی بحث‌برانگیز، جان کاریاکو، افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، مدعی شد که اسرائیل از میان پناهجویان غیرقانونی افغان در ایران نیرو جذب کرده و از وضعیت سخت و ناامید‌کننده آن‌ها برای جاسوسی استفاده کرده است.

به گفته کاریاکو:

«این افراد هیچ‌وقت شهروندی ایران را به دست نمی‌آورند... آن‌ها در وضعیت بسیار سختی بودند و همین باعث شد اسرائیلی‌ها بتوانند آن‌ها را جذب کنند. به آن‌ها می‌گفتند: در این خیابان بایست، وقتی ماشین فلان فرمانده عبور کرد یادداشت کن و برای ما بفرست. این هم ۱۰۰ دلار. اسرائیلی‌ها هزاران نفر از این افراد را به همین شکل به‌کار گرفتند.»

این اظهارات هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده و می‌تواند واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته باشد.

***