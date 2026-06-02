قیمت قهوه در ایران طی حدود دو سال گذشته رشدی را تجربه کرده که حتی از افزایش نرخ ارز نیز فراتر رفته است. دادههای منتشرشده از سوی مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد نشان میدهد قیمت قهوه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۴۶۲ درصد افزایش یافته؛ رقمی که به مراتب بالاتر از رشد دلار در بازار آزاد و بازار توافقی است.
این در حالی است که قیمت جهانی کامودیتی قهوه طی این مدت حدود ۴۰ درصد رشد کرده است؛ شکافی قابل توجه که از تأثیر عوامل داخلی بر بازار قهوه حکایت دارد. کارشناسان معمولاً مجموعهای از عوامل از جمله هزینههای واردات، توزیع، فرآوری، بستهبندی و شرایط تورمی اقتصاد ایران را در چنین جهشهایی مؤثر میدانند.
طبق دادههای منتشرشده توسط مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد:
قیمت قهوه در ایران: +۴۶۲٪
دلار بازار آزاد: +۱۷۹٪
دلار بازار توافقی: +۲۶۳٪
قیمت دلاری قهوه در ایران: تقریباً ۲ برابر
قیمت جهانی کامودیتی قهوه: +۴۰٪
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