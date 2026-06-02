خبرنامه امیرکبیر - ورود بدون اطلاع به اتاق‌های خوابگاه دانشگاه بوعلی‌سینا؛ سرقت وسایل شخصی دانشجویان از سوی کارمندان امور خوابگاه‌ها بر اساس گزارش اختصاصی رسیده به خبرنامه امیرکبیر، در خوابگاه‌های دانشگاه بوعلی‌سینا همدان گزارش‌هایی از ورود بدون اطلاع قبلی و بدون اجازه به اتاق‌های دانشجویان منتشر شده است.

بنا بر این گزارش، افرادی با هماهنگی مسئولان دانشگاه وارد اتاق‌ها شده‌اند، قفل کمدها را باز کرده‌اند و اقدام به جمع‌آوری و انتقال وسایل شخصی دانشجویان کرده‌اند. طبق روایت شاهدان، در جریان این اقدام، اقلام باارزش‌تر از میان وسایل دانشجویان برداشته شده و پس از آن، بخشی از وسایل کم‌اهمیت‌تر یا پراکنده در اتاق‌ها باقی مانده است.

در گزارش دریافتی همچنین آمده است که برخی اقلام مصرفی و شخصی نیز از اتاق‌ها مفقود شده‌اند. بر اساس همین گزارش، دانشجویان پس از مراجعه و پیگیری، با پاسخ‌هایی از جمله «اطلاع نداریم» مواجه شده‌اند و تاکنون توضیح روشنی درباره مسئولیت این اقدام، محل نگهداری وسایل و روند تحویل ارائه نشده است.

تصویری که به خبرنامه امیرکبیر رسیده، نشانه‌هایی از به‌هم‌ریختگی اتاق‌ها و جمع‌آوری وسایل را نشان می‌دهد. دانشجویان بوعلی از همکلاسی‌های خود خواسته‌اند که برای پیشگیری از تکرار چنین رخدادهایی، هرچه سریع‌تر نسبت به جمع‌آوری وسایل شخصی خود اقدام کنند. همچنین درباره وضعیت سایر خوابگاه‌ها تاکنون اطلاعاتی در دست نیست.