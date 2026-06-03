خبرنامه گویا - جمشید قومی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی و مدیرعامل شرکت «فراز پرداز رایانه» مستقر در تهران، روز سه‌شنبه در ایالت کالیفرنیا بازداشت شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد او در یک شکایت کیفری فدرال به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و تأمین تجهیزات پیشرفته فناوری برای مشتریان ایرانی، از جمله نهادهای وابسته به برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی، متهم شده است.

بر اساس اسناد قضایی، قومی ۶۳ ساله که در منطقه نیوپورت کوست در جنوب کالیفرنیا زندگی می‌کند، با اتهام «توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» روبه‌رو است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند او بیش از یک دهه از طریق شرکت خود اقدام به خرید و انتقال تجهیزات شبکه، امنیت سایبری و رمزنگاری ساخت آمریکا به ایران کرده است، بدون آنکه مجوز لازم را از دولت آمریکا دریافت کرده باشد.

طبق تحقیقات، قومی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ از حساب‌های شخصی خود در eBay و PayPal برای خرید صدها محموله تجهیزات فناوری استفاده کرده و این کالاها را ابتدا به واسطه‌هایی در امارات متحده عربی ارسال می‌کرده است. سپس تجهیزات از طریق شرکت‌های واسطه به ایران منتقل می‌شدند. دادستان‌ها می‌گویند بخشی از این تجهیزات مستقیماً از تأمین‌کنندگان آمریکایی در ایالت‌های مینه‌سوتا و نبراسکا خریداری شده بود.