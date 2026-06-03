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صفحه نخست » اف‌بی‌آی جمشید قومی را بازداشت کرد؛ اتهام همکاری با برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی

خبرنامه گویا - جمشید قومی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی و مدیرعامل شرکت «فراز پرداز رایانه» مستقر در تهران، روز سه‌شنبه در ایالت کالیفرنیا بازداشت شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد او در یک شکایت کیفری فدرال به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و تأمین تجهیزات پیشرفته فناوری برای مشتریان ایرانی، از جمله نهادهای وابسته به برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی، متهم شده است.

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بر اساس اسناد قضایی، قومی ۶۳ ساله که در منطقه نیوپورت کوست در جنوب کالیفرنیا زندگی می‌کند، با اتهام «توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» روبه‌رو است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند او بیش از یک دهه از طریق شرکت خود اقدام به خرید و انتقال تجهیزات شبکه، امنیت سایبری و رمزنگاری ساخت آمریکا به ایران کرده است، بدون آنکه مجوز لازم را از دولت آمریکا دریافت کرده باشد.

طبق تحقیقات، قومی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ از حساب‌های شخصی خود در eBay و PayPal برای خرید صدها محموله تجهیزات فناوری استفاده کرده و این کالاها را ابتدا به واسطه‌هایی در امارات متحده عربی ارسال می‌کرده است. سپس تجهیزات از طریق شرکت‌های واسطه به ایران منتقل می‌شدند. دادستان‌ها می‌گویند بخشی از این تجهیزات مستقیماً از تأمین‌کنندگان آمریکایی در ایالت‌های مینه‌سوتا و نبراسکا خریداری شده بود.

اسناد پرونده نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بیش از ۲۵۰ تُن تجهیزات شبکه به‌صورت غیرقانونی وارد ایران شده است. مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند قومی و همکارانش برای پنهان کردن مقصد واقعی محموله‌ها از شرکت‌های حمل‌ونقل و واسطه‌های مستقر در دبی استفاده می‌کردند و در برخی موارد تجهیزات آمریکایی را در میان محموله‌های دیگر مخفی می‌کردند.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که مشتریان شرکت فراز پرداز رایانه شامل صدها شرکت و نهاد دولتی ایران بوده‌اند. بر اساس این اسناد، این شرکت از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ تجهیزات شبکه ساخت آمریکا را در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار داده است. به گفته دادستان‌ها، این سازمان مسئول بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای ایران از جمله فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها است.

همچنین در پرونده آمده است که شرکت تحت مدیریت قومی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ تجهیزات شبکه، امنیتی و رمزنگاری را برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی و مجموعه‌ای از شرکت‌ها و نهادهای وابسته به صنایع دفاعی ایران تأمین کرده است. یکی از قراردادهای سال ۲۰۱۷ این شرکت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را به‌عنوان خریدار معرفی کرده است.

دادستان‌های آمریکایی همچنین قومی را به پولشویی و انتقال درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها به ایالات متحده متهم کرده‌اند. بر اساس اسناد پرونده، او طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بیش از ۱۵ میلیون دلار از ایران به حساب‌های بانکی خود در آمریکا منتقل کرده است. مقام‌های قضایی می‌گویند او این مبالغ را در اظهارنامه‌های مالیاتی خود به‌عنوان «ارث خارجی» معرفی کرده و در عین حال درآمد بسیار اندکی به سازمان مالیات آمریکا گزارش داده است.

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وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده روند مصادره عمارت مسکونی قومی در نیوپورت کوست، که ارزش آن حدود ۳۵ میلیون دلار برآورد شده، آغاز شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این ملک با درآمدهای حاصل از دور زدن تحریم‌ها تأمین مالی شده است. قومی در صورت محکومیت، با حداکثر ۲۰ سال زندان فدرال روبه‌رو خواهد شد. مقام‌های قضایی تأکید کرده‌اند که شکایت کیفری صرفاً یک اتهام است و متهم تا زمان اثبات جرم در دادگاه، بی‌گناه فرض می‌شود.

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