گویا برای عکس آقا میکروفون گذاشته‌اند تا سخنرانی کند

صندلی خالی علی خامنه ای در مراسم سالگرد مرگ خمینی

۳۷ سال پس از حضور علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مراسم سالگرد مرگ روح‌الله خمینی، اولین «رهبر انقلاب اسلامی»، برگزارکنندگان این مراسم سالانه، یک صندلی خالی به جای او گذاشتند.

این مراسم هر سال با حضور مقام‌های ارشد، پوشش گسترده رسانه‌های حکومتی و سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی برگزار می‌شد، اما ۱۴ خرداد امسال با تمام سال‌های گذشته تفاوت دارد.

در دهه‌های قبل، سخنرانی سالانه رهبر جمهوری اسلامی در «حرم خمینی» به بخش اصلی مراسم تبدیل شده بود. سخنرانی‌ای که بسیاری آن را مهم‌ترین موضع‌گیری سیاسی سالانه دیکتاتور پیشین ایران می‌دانستند.

امسال اما این جایگاه خالی است و برگزارکنندگان مراسم اعلام کرده‌اند به‌جای سخنرانی رهبر جدید جمهوری اسلامی، پیام او قرائت خواهد شد.

سالمرگ‌ خمینی را برگزار کردند. نه نوه‌اش آمد و نه مقوا.

این همه اقتدار اذیت‌تان نمی‌کند؟ -- علی‌حسین قاضی‌زاده (@Alighazizade) June 4, 2026

رهبر زیرزمینی جمهوری اسلامی تاکنون هیچ حضور عمومی‌ای نداشته و قرار نیست در مراسم امسال سخنرانی کند.