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گویا برای عکس آقا میکروفون گذاشته‌اند تا سخنرانی کند

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صندلی خالی علی خامنه ای در مراسم سالگرد مرگ خمینی

۳۷ سال پس از حضور علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مراسم سالگرد مرگ روح‌الله خمینی، اولین «رهبر انقلاب اسلامی»، برگزارکنندگان این مراسم سالانه، یک صندلی خالی به جای او گذاشتند.

khamkhali.jpgاین مراسم هر سال با حضور مقام‌های ارشد، پوشش گسترده رسانه‌های حکومتی و سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی برگزار می‌شد، اما ۱۴ خرداد امسال با تمام سال‌های گذشته تفاوت دارد.

در دهه‌های قبل، سخنرانی سالانه رهبر جمهوری اسلامی در «حرم خمینی» به بخش اصلی مراسم تبدیل شده بود. سخنرانی‌ای که بسیاری آن را مهم‌ترین موضع‌گیری سیاسی سالانه دیکتاتور پیشین ایران می‌دانستند.

امسال اما این جایگاه خالی است و برگزارکنندگان مراسم اعلام کرده‌اند به‌جای سخنرانی رهبر جدید جمهوری اسلامی، پیام او قرائت خواهد شد.

رهبر زیرزمینی جمهوری اسلامی تاکنون هیچ حضور عمومی‌ای نداشته و قرار نیست در مراسم امسال سخنرانی کند.

حذف مهمانان خارجی و مراسم «تجدید میثاق»

در سه دهه گذشته، مراسم ۱۴ خرداد علاوه بر جنبه نمادین، نمایش قدرت سازمانی جمهوری اسلامی نیز به شمار می‌رفت.

هزاران نفر از شهرهای مختلف با اتوبوس‌های سازمان‌دهی‌شده به تهران منتقل می‌شدند، هیات‌های خارجی در مراسم حضور می‌یافتند و مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی در برنامه‌های مختلف سالگرد شرکت می‌کردند.

اما امسال دامنه مراسم محدودتر شده است.

مسئولان برگزاری اعلام کرده‌اند برخلاف سال‌های گذشته، برنامه‌های گسترده «تجدید میثاق» مسئولان برگزار نمی‌شود و از بسیاری از مقام‌ها و نهادها برای حضور در این برنامه‌ها دعوت نشده است.

همچنین مهمانان خارجی نیز در این مراسم حضور نخواهند داشت.

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