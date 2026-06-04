Thursday, Jun 4, 2026

صفحه نخست » کارت هدیه چهارمیلیونی برای شرکت کنندگان در سالمرگ خمینی

sandis.jpg

ایران اینترنشنال - یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال گفت که در مراسم حکومتی سالمرگ روح‌الله خمینی بسته‌های رایگان خوراکی و کارت بانکی چهار میلیون تومانی میان شرکت‌کنندگان توزیع شد.

او گفت شرمسار است که یکی از نزدیکانش هم در میان شرکت‌کنندگان این مراسم بوده و اقلام را دریافت کرده است.

مطلب قبلی...
mohajeranibanner.jpg
فاطمه مهاجرانی برای حضور در تجمع‌های شبانه حامیان حکومت آماده می‌شود
مطلب بعدی...
parcham.jpg
«اهانت به این پرچم بکنید با تک تک ما طرفید»

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily4-2.jpg
اطلاعات خانوادگی درباره جمشید قمی که دستگیر شد
goftar29-1.jpg
از عکس با بهروز وثوقی تا کمر خم شدن برای دختر سلیمانی، پرواز همای کیست؟
one4.jpg
تصاویر تازه از احمد زیدآبادی در کنار دوستانش
daily4-1.jpg
افشای راز دختر جنیفر لوپز در جشن فارغ التحصیلی از دبیرستان
goftar30.jpg
تصاویری از زندگی خصوصی نریمان حامد پسر فاطمه معتمدآریا در امریکا
oholic4.jpg
رسم و رسوم عجیب بخت گشایی
daily3-1.jpg
تصاویر جنجالی منتسب به اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف
goftar3.jpg
از کودکی پرچالش تا چهره برنامه‌های طنز آنلاین؛ امیرحسین قیاسی کیست

از سایت های دیگر

سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس
شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
ده عامل شگفت‌انگیزی که بی‌سر و صدا به قلب آسیب می‌زنند
رابطه طول عمر با ۱۰ثانیه ایستادن روی یک پا

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
دلایل تاریخی جانبداری دموکرات‌های آمریکا از جمهوری اسلامی
janjal.jpg
این زن ایرانی‌تبار با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ۳ میلیارد دلار سود کرد
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
tv3.jpg
لباس صابر ابر در یک نمایشگاه خبرساز شد
one3-1.jpg
کافه گردی به سبک اینفلوئنسرهای حکومتی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy