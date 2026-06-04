ایران اینترنشنال - یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال گفت که در مراسم حکومتی سالمرگ روحالله خمینی بستههای رایگان خوراکی و کارت بانکی چهار میلیون تومانی میان شرکتکنندگان توزیع شد.
او گفت شرمسار است که یکی از نزدیکانش هم در میان شرکتکنندگان این مراسم بوده و اقلام را دریافت کرده است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال گفت که در مراسم حکومتی سالمرگ روحالله خمینی بستههای رایگان خوراکی و کارت بانکی چهار میلیون تومانی میان شرکتکنندگان توزیع شد. او گفت شرمسار است که یکی از نزدیکانش هم در میان شرکتکنندگان این مراسم بوده و اقلام را دریافت کرده است. pic.twitter.com/auTVNUlz4E-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) June 4, 2026