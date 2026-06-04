کیهان لندن - علی زارعی، مصدوم چشم خیزش ۱۴۰۱ پس از بازگشت به ایران بازداشت شد.



طبق خبرهای رسیده به آموزشکده توانا، علی زارعی از مصدومان چشم خیزش «زن، زندگی، آزادی» بیش از یک ماه پیش به ایران بازگشت و از بدو ورود توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. بنا به این گزارش، او در دوره بازداشت تحت فشار شدیدی بوده، ولی از باورهایش عقب ننشسته است.





علی زارع»، جوانی ۲۳ ساله (در سال ۱۴۰۱) اهل اردبیل و ساکن «نازی‌آباد» تهران، ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱ در اثر شلیک نیروهای سرکوب، از ناحیه چشم مصدوم شد.

بالای صفحه علی در اینستاگرام نوشته شده است: «چشمم فدای آزادی کشورم.»

علی کارگر بود و پس از مصدومیت کارش را از دست داد. او از دوستان جاویدنام حمیدرضا روحی بود.



او یکسال پس از مصدومیت در ویدیو گفت:

یک سال گذشت از روزی که من چشم سمت راستم را در اعتراضات از دست دادم. خیلی سختی کشیدم اما پشیمان نیستم چون به آخر این راه امید دارم.



علی زارعی برای درمان مصدومیت خود از ایران خارج شده بود و در همایش‌ها و گردهمایی‌های مختلف حضور داشت و مواضع خود را با صراحت بیان می‌کرد. او بیش از یک ماه پیش به دلایل شخصی، به ایران بازگشت.