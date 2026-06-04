کیهان لندن - بازداشت یک نروژی که توسط باندهای جنایتکار مرتبط با حکومت ایران برای آدمکشی اجیر شده بود



دادستان‌های بریتانیایی چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در دادگاهی در لندن اعلام کردند که یک نوجوان نروژی در ازای دریافت پول به بریتانیا سفر کرده بود تا مرتکب قتل شود. به گفته دادستان‌ها، او توسط یک گروه جنایتکار سازمان‌یافته سوئدی که با حکومت ایران ارتباط دارد، جذب شده بود.



یوهانس ناتلند که اکنون ۱۹ سال دارد، اسفند ۱۴۰۴ در اتاقی در یک هتل در شهر هادرزفیلد در شمال انگلستان دستگیر شد. به گفته آلیستر ریچاردسون، دادستان پرونده، هنگام دستگیری دو قبضه سلاح گرم و مقداری مهمات همراه او بود.



«او توسط سازمانی به نام شبکه فاکستروت (Foxtrot Network) جذب شده بود و توافق کرده بود که در ازای دریافت پول به اینجا سفر کرده و یک عملیات ترور انجام دهد.»



«گروهی که او را استخدام کرده بود، یعنی شبکه فاکستروت، یک گروه جنایتکار سازمان‌یافته سوئدی است که توسط حکومت ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.»